«الشارقة للقرآن» تعقد 11 لجنة لاختبار 1427 مشاركاً

عقدت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية 11 لجنة لاختبار المشاركين والمشاركات من مختلف الأعمار في جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة في دورتها الـ25، وذلك في تصفياتها الأولية التي أجريت في مقر المؤسسة بمدينة الشارقة.

وتقام الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وتشهد هذا العام إقبالاً كبيراً في المشاركة بجميع فئات الجائزة في ظل ارتفاع أعداد المسجلين والمقيدين في الاختبارات الأولى التي بدأت المؤسسة في إجرائها.

واستقبلت لجان الاختبار 1427 متقدماً من الذكور والإناث على مدى 21 يوماً في مختلف فروع الجائزة بعد أن جرى توزيع المتقدمين إلى فئتين ممن انطبقت عليهم شروط المشاركة: الأولى مخصصة للمشاركين على مستوى الدولة، والثانية مخصصة للمنتسبين والمنتسبات لحلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة للمؤسسة في إمارة الشارقة.

وستعمل المؤسسة على تشكيل لجنة اختبار لأصحاب الهمم وعددهم 45 من مختلف الأعمار.

يذكر أن مجموع الجوائز يصل إلى نحو مليون درهم برعاية من جمعية الشارقة التعاونية.