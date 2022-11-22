كفالة يتيم ليوم واحد

أمضى أكثر من 50 طالباً وطالبة من الجامعة الأميركية في الشارقة يوماً كاملاً في التطوع مع مجموعة من الأيتام الذين تراوح أعمارهم بين الخامسة والعاشرة من العمر ضمن مبادرة «اكفل يتيماً ليوم»، والتي نظمها مكتب الخدمة المجتمعية والتواصل في الجامعة ضمن جهودها للتواصل مع المجتمع والمشاركة في تقديم خدمات مجتمعية. وتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية ومركز روافد القلب الكبير، حيث تم تعيين طالب أو طالبة لكل طفل للذهاب في رحلة جماعية إلى حديقة سفاري الشارقة.

ويقدم مكتب الخدمة المجتمعية والتواصل في الجامعة الأميركية في الشارقة برامج تمكن الطلبة من تجربة متعة مساعدة الآخرين ورد الجميل للمجتمع. يمكن للطلبة الاختيار من بين مجموعة متنوّعة من فرص التطوّع.