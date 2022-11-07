على مكتب المسؤول

رد بلدية العين

أفادت بلدية مدينة العين بأنها تحرص على توعية سكان المدينة بمختلف الظواهر السلبية التي تؤثر في المظهر العام للمدينة، وبشكل دوري. جاء ذلك رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «على مكتب مسؤول» بشأن أن المناطق الرملية في مدينة العين تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الشباب، ونتيجة قلة الوعي والثقافة يلقون المخلفات من أكياس بلاستيكية وعلب مشروبات غازية ومخلفات الشواء على الكثبان، فتتطاير بفعل الرياح وتتناثر في أرجاء المكان.

وقالت البلدية إنها تنفّذ بشكل مستمر حملة توعية شتوية للمحافظة على المظهر العام في المناطق البرية ضمن خطة حملات التوعية، التي تم تنفيذها بداية العام الجاري، لافتة إلى أن حملة التوعية امتدت من يناير إلى مارس، وتمت توعية 56 ألفاً و451 شخصاً من خلال 1841 زيارة ميدانية توعوية.

وأضافت البلدية أنه سيتم البدء في تنفيذ الحملة مجدداً في ديسمبر المقبل، وذلك لضمان استمرارية التوعية لمرتادي المناطق البرية، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بأهمية المحافظة على نظافة هذه المناطق، والتقليل من مشوهات المظهر العام.

شرطة أبوظبي

يعتبر طريق الفاية - سويجان في أبوظبي من الطرق الخارجية الحيوية والسريعة، ولكن يعاني مرتادون للطريق سوء استخدامه من قبل فئة معينة من السائقين، الذين يعرفون أماكن أجهزة الرادار، ويسيرون بتهور وسرعات عالية في المسافة بين هذه الأجهزة، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة السائقين الآخرين، فضلاً عن التسابق الذي يحدث بين سائقين بتهور، خصوصاً في عطلات نهاية الأسبوع، لذا نطالب المسؤولين في شرطة أبوظبي بزيادة جرعات التوعية المرورية، خصوصاً لفئة الشباب، وتكثيف أجهزة الرادار على هذا الطريق، للحد من مثل هذه السلوكيات التي تشكل خطراً على مرتادي الطريق.

(أبوحميد)