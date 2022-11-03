على مكتب المسؤول

بلدية وشرطة الشارقة

تعتبر منطقة القليعة في مدينة الشارقة من المناطق السكنية المكتظة بالسكان، وتحظى بكثافة سكانية عالية، ولكن بعض سكان المنطقة يعانون عدم وجود مواقف سيارات شاغرة لسكان البنايات، خصوصاً في «حي الشرق» بسبب إيقاف متسوقين ومرتادين للمحال التجارية مركباتهم أمام البنايات السكنية، ما يؤدي إلى عرقلة دخول وخروج السكان. كما أن بعض السكان يضطرون إلى إيقاف مركباتهم بعيداً عن البناية بمسافات بعيدة، ما يشكّل عبئاً على كبار السن والأطفال والمرضى بالسير مسافة طويلة للوصول إلى البناية، نتيجة الوقوف العشوائي لبعض مرتادي المحال التجارية، لذا نطالب المسؤولين في البلدية وشرطة الشارقة العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، وتوفير المزيد من المواقف العامة، مع توفير دوريات تراقب حركة المرور ومخالفة غير الملتزمين، حرصاً على راحة قاطني المنطقة.

(أبوطارق)

بلدية دبي

يعاني سكان بمنطقة «داماك هيلز 2» في دبي ومناطق سكنية أخرى توزيع الأوراق والمنشورات الدعائية التي يضعها مندوبو شركات ومطاعم متعددة خلف أبواب المساكن والشقق بشكل يومي وبكميات كبيرة، ما يؤدي إلى تراكم هذه الدعايات خلال فترة سفر الكثيرين إلى خارج الدولة، ما يشوه المنظر العام.

كما أن هناك شركات تروج لسلعها بالطرق الخاطئة وتوزع البروشورات أو تضع الملصقات الدعائية على أبواب المنازل أو أسفلها، وكانت الجهات المعنية نفذت حملات توعية وتفتيش أسهمت بصورة كبيرة في الحد من ظاهرة الإعلانات العشوائية، لذا أناشد الأفراد التعاون من أجل القضاء على ظاهرة الإعلانات العشوائية المخالفة، وعدم التجاوب مع المعلنين للحد من هذه الظاهرة العشوائية، كما أناشد المسؤولين في البلدية النظر في هذا الأمر وتغليظ العقوبة على أية جهة توزع إعلانات بصورة عشوائية.

(أبويوسف)