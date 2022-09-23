«أوقاف الشارقة» تطلق «بركة الدار» بالتعاون مع «الخدمات الاجتماعية»

أطلقت دائرة الأوقاف في الشارقة مشروع «بركة الدار»، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بهدف حث وتشجيع أهل الخير على إحياء سنة الوقف، حيث يختص هذا المشروع ببناء بناية وقفية يعود ريعها إلى مصلحة دار رعاية المسنين في الشارقة، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة في دعم أطر التعاون المشترك وتفعيل الشراكات بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدائرة، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي.

ويقع المشروع في منطقة المجاز (2)، ويتكون من مبنى سكني وتجاري مؤلف من طابق أرضي وخمسة طوابق مواقف و15 طابقاً سكنياً، على مساحة أرض 929 متراً مربعاً، بكلفة 33.5 مليون درهم.

وأفاد مدير عام الدائرة، طالب المري، بأن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق الدخل المستدام لدار رعاية المسنين، منوهاً بأهمية الوقف الجديد الجاري العمل عليه والذي سيخصص ريعه لهذا الهدف النبيل، مؤكداً أن إنجاز هذه المبادرة الإنسانية يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لجميع الفئات.

ولفت المري إلى أن دار رعاية المسنين مؤسسة اجتماعية متخصصة في رعاية كبار المواطنين تحت مظلة دائرة الخدمات الاجتماعية، وتأسيسها جاء بهدف جوهري وهو توفير الرعاية الشاملة لكبار المواطنين، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي بحقوق المسن وأساليب الاهتمام به ورعايته.

وأسهم أحد الواقفين المحسنين بمبلغ خمسة ملايين درهم للمشروع، ويمكن لراغبي الخير التبرع عن طريق منصة التبرع الإلكترونية للدائرة، وعبر رسالة نصية لمشتركي «دو» و«اتصالات» على الرقم (2114) للتبرع بـ10 دراهم.