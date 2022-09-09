«ضاحية الخالدية» يهدي «الشارقة الخيرية» 11 ألف نسخة من المصحف

وفّر مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي 11 ألف مصحف شريف، ضمن مبادرة أطلق عليها اسم «الكتاب الحكيم».

وجاءت المبادرة بهدف استمرار الأجر والثواب عن أهالي الضاحية من الأحياء والأموات من خلال التبرع بتوفير المصاحف الشريفة وتوزيعها لتكون صدقة جارية، ونسق المجلس مع جمعية الشارقة الخيرية لتسليم المصاحف إليها لتباشر بدورها في توزيعها.

وأطلع رئيس مجلس ضاحية الخالدية خلفان سعيد المري، وفد جمعية الشارقة الخيرية على جهود المجلس، وما يسعى إلى تنفيذه من مشروعات تلبيةً لحاجة الأهالي، والتي تعزز من الصلات الأسرية وتقوية أوجه البر والإحسان والأعمال الصالحة بين الأسر لاسيما مع المتوفين.

وأشار المري إلى أن المجلس ارتأى طرح المبادرة التي تحمل اسم «الكتاب الحكيم» إشارة إلى القرآن الكريم، من خلال توفير 11 ألف مصحف شريف أسهم بها الأهالي.