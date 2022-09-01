8430 شخصاً يشاركون في «المنصّة المجتمعية الصيفية»

شهدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، الحفل الذي أقامته الوزارة بمناسبة اختتام فعاليات «المنصّة المجتمعية الصيفية - 2022»، التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع شركائها من مؤسسات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، التي بذلت جهوداً وأفكاراً نوعية واستثنائية دعماً لأهداف وتطلعات المنصّة الصيفية. ونظمت الوزارة نحو 200 فعالية توزعت على 30 موقعاً في جميع مناطق وإمارات الدولة، ومختلف المراكز التابعة للوزارة وأندية كبار المواطنين، ومراكز الشركاء.

وتواصلت فعاليات المنصّة على امتداد شهري يوليو وأغسطس، وحققت مشاركة 8430 شخصاً من أفراد المجتمع من أطفال وشباب وكبار المواطنين في مختلف إمارات ومناطق الدولة. وخلال الحفل، تم تكريم فريق عمل المنصّة المجتمعية الصيفية، والشركاء، والفائزين في مختلف الفئات. كما تم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت من خلال المنصّة لهذا العام.

وحققت أنشطة مراكز سعادة المتعاملين، التابعة للوزارة، مشاركة واسعة في فعاليات المنصّة المجتمعية الصيفية، إذ استقطبت 4500 شخص، حيث تم تنفيذ 78 من الورش الثقافية والاجتماعية والنفسية والصحية والترفيهية، بالتعاون مع 50 من الشركاء الاستراتيجيين والمساهمين في تنفيذ الأنشطة.

وقد تم تنفيذ مجموعة أنشطة صيفية لجميع أفراد الأسرة في 10 مراكز لسعادة المتعاملين، وارتكزت هذه البرامج على ركائز تنموية عدة، منها بناء الأسرة وتحقيق الاستقرار الأسري، والتطوّع، والتدريب والتوجيه والتطوير الاجتماعي والإبداعي، والصحة النفسية والجسدية. والمشروعات المتناهية الصغر، والإنتاج الاجتماعي والإبداعي. وأسهمت في تحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات فراغ مختلف أفراد الأسرة وفئات المجتمع.