لجنة التعليم العالي تستعرض مستجدات التشريعات وملف القبول الجامعي

عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعاً بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دبي، برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، وحضور عدد من أعضاء اللجنة، ومسؤولي الوزارة، وممثلي مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وفرق العمل المعنية.

وناقش الاجتماع محاور رئيسة عدة، أبرزها التشريعات والقرارات التنظيمية الجديدة الخاصة بحوكمة منظومة التعليم العالي في الدولة، ونتائج التسجيل والقبول الجامعي للعام الأكاديمي 2026-2027، وتطوير منظومة البيانات ومشروع الربط الآني بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، إلى جانب أحدث مستجدات جائزة الإمارات للتعليم العالي.

وأكد الدكتور عبدالرحمن العور أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات، وتعزيز حوكمتها وكفاءة أدائها.

وتناول الاجتماع مستجدات الدورة الأولى من جائزة الإمارات للتعليم العالي لعام 2026، التي أطلقتها الوزارة برعاية سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بهدف تكريم التميز والابتكار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وإبراز النماذج الرائدة التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل.

وتناول الاجتماع مسودة الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، الذي يندرج ضمن الأطر التنظيمية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض خدمة تسجيل الطلبة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، التي تندرج تحت بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة «إديو هاب»، وتهدف إلى تبسيط إجراءات الالتحاق بالتعليم العالي وتحسين تجربة المتعاملين، ودورها في خفض عدد خطوات التسجيل من ثماني خطوات إلى ثلاث، بنسبة 62%، وتقليص زمن إنجاز الخدمة من 10 دقائق إلى ثلاث، بما يمثل خفضاً بنسبة 70%. كما تعتمد على ثلاثة مصادر بيانات رسمية، دون الحاجة إلى طلب وثائق من المتعاملين، وتقرأ بيانات الطلبة تلقائياً، وتقترح البرامج الأكاديمية الأنسب من بين أكثر من 1000 برنامج، فضلاً عن متابعة طلب الالتحاق حتى الحصول على القبول الجامعي.

وسلط الاجتماع الضوء على ملف القبول الجامعي، للفصل الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، وأثر المنصة في توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي أمام الطلبة، إضافة إلى فاعلية سياسات ومعايير القبول الجامعي ومرونتها.