حملة توعية في أبوظبي للوقاية من حرائق الكرفانات

نظمت بلدية أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن ممثلاً في إدارة البيئة والصحة والسلامة، وبالتعاون مع إدارة التفتيش في مركز بلدية الوثبة، حملة توعية استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء بالمواقع الإنشائية في مدينة الرياض، للتأكد من التزام المقاولين والاستشاريين باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

وحرص مفتشو البلدية، خلال الحملة التي استمرت خمسة أيام، على التأكد من التزام الجميع بمتطلبات الوقاية من الحرائق في الكرفانات (المكاتب المؤقتة للمواقع الإنشائية)، من بينها: توفير أجهزة تكييف مناسبة وبحالة جيدة يتم صيانتها بشكل دوري، وأن تكون التوصيلات الكهربائية في الكرفانات آمنة ومطابقة للمواصفات، وتوافر جدران عازلة للحرائق في الكرفانات والمخازن.

كما عمل مفتشو البلدية على التأكد من توفير أجهزة إنذار الحريق ومعدات مكافحة الحريق بأنواعها في الكرفانات، والتزام الجميع بعدم استخدام أسطوانات الغاز للطبخ، والتوعية بعدم التدخين بشكل نهائي في الكرفانات، والالتزام بنظافة الكرفانات من الداخل والخارج، والتأكد من عدم حرق المخلفات في المواقع الإنشائية، حفاظاً على البيئة الصحية النظيفة وعلى سلامة الجميع.