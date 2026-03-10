شرطة أبوظبي تُوزّع 3000 وجبة إفطار على العمال في مصفح

نفّذت مديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي مبادرة «خير الأيام» في منطقة مصفح، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي ومستشفيي «لايف كير» و«إل إل إتش»، في مصفح، وسلطة السكن العمالي التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يجسد إرث العطاء الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس القيم الراسخة التي أرساها في ميادين العمل الخيري والإنساني. وأكد مدير مركز شرطة مصفح، العقيد يوسف محمد المهيري، أن المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التضامن والتكافل، مشيراً إلى توزيع 3000 وجبة إفطار على العمال في منطقة مصفح، إلى جانب تقديم فحوص طبية مجانية، وتنفيذ برامج توعوية وصحية تُسهم في تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الصحة واللياقة، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الفعالية تضمنت كذلك أنشطة ترفيهية ومسابقات متنوعة صاحبتها جوائز رمزية، ما أسهم في إدخال السرور إلى نفوس المستفيدين، وتعزيز أجواء الألفة والتلاحم المجتمعي، مؤكداً أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع، وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.

وأشار إلى أن المبادرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العمل الإنساني وتعزيز ثقافة العطاء، وتأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تنفذها شرطة أبوظبي على مدار العام، لبناء مجتمع أكثر تماسكاً، وترسيخ جسور الثقة والتواصل الإيجابي مع مختلف فئات المجتمع.