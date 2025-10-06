«دبي الخيرية» تطلق «أجنحة الإرادة» لدعم أصحاب الهمم محلياً وعالمياً

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن إطلاق حملتها التوعوية الجديدة لدعم وتمكين أصحاب الهمم، تحت شعار «أجنحة الإرادة».

وتهدف الحملة إلى تقديم حزمة شاملة من الدعم والرعاية لهذه الفئة المهمة داخل دولة الإمارات و14 دولة حول العالم، لتمكينهم من تجاوز التحديات وتحقيق الاندماج الكامل في مجتمعاتهم.

وتوفر حملة «أجنحة الإرادة» مقومات الحياة الأساسية التي تمكّن أصحاب الهمم من مواصلة مسيرتهم التعليمية والاجتماعية، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع المتنوّعة، تشمل على الصعيد المحلي، توفير سماعات أذن طبية، وكراسي متحركة، وعصي للمكفوفين، إضافة إلى تقديم إعانات مالية لأصحاب الهمم من الأسر ذات الدخل المحدود. أمّا على الصعيد الدولي، فتركّز الحملة على تنفيذ مشاريع تشمل توفير كراسي متحركة، ودرّاجات كهربائية، وعربات تجارية تساعد أصحاب الهمم على تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تقديم جلسات للعلاج الطبيعي، وتوفير أطراف صناعية، وبناء مراكز تأهيلية متخصصة لأصحاب الهمم في المجتمعات الأقل حظاً.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، أن أصحاب الهمم شركاء في التنمية، ولديهم قوة كامنة تنتظر الفرصة لتزهر.

وقال: «نحن نؤمن بأن الإرادة لا حدود لها، ولذلك أطلقنا شعار (أجنحة الإرادة) ليعكس التزامنا بتقديم الأدوات والموارد اللازمة لهم، لتكون بمثابة (أجنحة) حقيقية تساعدهم على التحليق فوق كل التحديات».

وأضاف: «هدفنا ليس مجرد تقديم مساعدة عابرة، بل خلق تأثير مستدام يغير مسار حياة هذه الشريحة المهمة وعائلاتهم. ومن دولتنا الحبيبة، الإمارات، التي تولي هذه الفئة اهتماماً خاصاً، سننطلق بدعمنا إلى 14 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، لنقدم لهم فرصاً عادلة في التعليم والصحة والعمل. وندعو كل فرد ومؤسسة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف النبيل، لأن كل درهم يمثل خطوة نحو دمج إنساني واجتماعي أشمل لأصحاب الهمم، ويساعد في تجاوز التحديات التي قد تواجههم وتحويلها إلى فرص».

وأوضح أنه يمكن للجميع المشاركة في هذه الحملة من خلال التبرع المالي أو العيني، وأن الجمعية وفّرت للمتبرعين وأهل الخير بيئة سلسة ومبتكرة لآليات التبرّع عبر موقعها الإلكتروني، فضلاً عن تطبيق «دبي الخيرية» على الهواتف الذكية، وتوفيرها حصالات ذكية في الأماكن العامة بدبي، أو ببطاقة الائتمان، أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية، إلى جانب التواصل بمركز الاتصال بالمقر الرئيس في منطقة المحيصنة 2، وفرع الجمعية بأفينيو مول – ند الشبا.