«إسلامية دبي» تشارك في مبادرة «مرحباً مدرستي» بالتعاون مع «التربية»

تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مبادرة «مرحباً مدرستي»، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، وتأتي المبادرة في سياق استراتيجية «أقرب إلى المجتمع» التي تتبناها الدائرة، وانسجاماً مع توجهات «عام المجتمع 2025»، حيث تسعى الدائرة إلى غرس القيم الدينية والثقافية والوطنية في نفوس الطلبة، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في إعداد جيل واعٍ متمسك بالهوية الإماراتية.

وأكد رئيس قسم الإرشاد الديني بالإنابة، يحيى عبدالعزيز، أن المشاركة تتمثل في رفد البرنامج بنخبة من الوعاظ المتخصصين الذين يمتلكون خبرة تربوية وأسلوباً قصصياً جذاباً يتناسب مع اهتمامات الجيل الناشئ.

وأضاف أن بداية العام الدراسي تعد فترة مثالية لغرس الحافز والانضباط والطموح لدى الطلبة، لما تحمله من طاقة إيجابية تهيئهم لاستقبال تحديات التعليم بروح متجددة.

وتابع أن مشاركة الدائرة عبر وعاظها تسهم في إثراء المبادرة من خلال طرح موضوعات منتقاة بعناية، تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للطلبة، بما يحقق أهداف البرنامج التوعوية في بناء الشخصية المتوازنة، وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية.