«أوقاف دبي» توزّع 646 نسخة من «مصحف البصيرة» في المغرب

وزّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي 646 نسخة من «حقيبة مصحف البصيرة لفاقدي البصر»، على عدد من المؤسسات والجهات المعنية برعاية أصحاب الهمم في المملكة المغربية الشقيقة، في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم.

وجاءت المبادرة بالتعاون مع شركة «همم» للخدمات التعليمية، لتوزيع نسخ من «حقيبة مصحف البصيرة» على أصحاب الهمم في العاصمة المغربية الرباط، ومدينة الدار البيضاء، من منتسبي جمعية سواعد الخير الوطنية لتنمية الشخص المعاق، وجمعية تضامن الكفيف والمبصر، والجمعية الوطنية للمكفوفين، ومعهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، ممن يجيدون القراءة على طريقة «برايل»، لإعانتهم على سماع وتدبر القرآن الكريم.

وبيّنت المؤسسة أن المصحف، الذي يحمل اسم «مصحف البصيرة»، تم إنتاجه بالتعاون مع شركة ماليزية، ويضم فهرساً بطريقة «برايل»، وقلماً إلكترونياً صوتياً، يتيح لفاقدي البصر اختيار الآيات والاستماع لها، كما يوفر المصحف إمكانية الاستماع للتلاوة بأصوات مشاهير القرّاء، ومعرفة معاني الكلمات، وأسباب النزول، ونصوص أخرى متنوعة.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، أن مبادرة توزيع «مصحف البصيرة» تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى رعاية وتمكين أصحاب الهمم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وقال المطوع إن المؤسسة حرصت على مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة الخدمات الرقمية، وتفعيل التقنيات الحديثة في المبادرات الإنسانية، ومن هذا المنطلق تم توزيع نسخ من المصحف الإلكتروني المزود بأحدث التقنيات لتمكين هذه الفئة من أصحاب الهمم من سماع القرآن الكريم وتدبر آياته بكل سهولة ويسر.

وقال رئيس قسم المصارف الوقفية في المؤسسة، فهد البناي، إن توزيع «حقيبة مصحف البصيرة لفاقدي البصر»، جاء خلال فعاليات جرى تنظيمها بالتعاون مع شركة همم للخدمات التعليمية، ضمن عدد من المؤسسات والجهات المعنية برعاية أصحاب الهمم بالمملكة المغربية الشقيقة، بهدف تيسير سماع القرآن الكريم لهذه الفئة، وتنمية مهارات التثقيف الذاتي لديهم، دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين من خلال استثمار وتسخير التقنيات الرقمية الحديثة في تعليم وتثقيف أصحاب الهمم.

وأضاف البناي أن الزيارة إلى المملكة المغربية الشقيقة شملت جولة ميدانية لوفد المؤسسة في عدد من المعالم الوقفية البارزة، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية.

وأكد مدير عام شركة همم للخدمات التعليمية بدولة الإمارات، الدكتور إبراهيم اليعربي، حرص شركة همم على إقامة الفعاليات بالتنسيق مع جمعيات متخصصة برعاية المكفوفين وضعاف البصر في المغرب، بما يعزز جهود هذه الجمعيات في دعم وتمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع، وأضاف أن «حقيبة مصحف البصيرة» تُعد نموذجاً حياً لكيفية تسخير التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الشمولية.

بدوره، عبّر مدير فعاليات توزيع حقيبة مصحف البصيرة بالمغرب، جلال حامي الدين، عن خالص الشكر والامتنان لدولة الإمارات، ولمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي على مبادرتهم الكريمة التي تجسّد عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن هذه المبادرة تسهم بشكل كبير في تحسين حياة المكفوفين وضعاف البصر في المغرب، وأضاف: «نتطلع إلى مستقبل مشترك يعمّه التعاون والازدهار بين بلدينا، سائلين الله، العلي القدير، أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والتقدم والرخاء».