«الهلال» تنظم مبادرة «من خيرات بلادي».. وتوزّع المنتجات على الأسر المتعففة

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة الهير بمدينة العين مبادرة «من خيرات بلادي»، بدعم من وزارة التغيّر المناخي والبيئة، بالتعاون مع بلدية مدينة العين، وفريق «شكراً» للعمل التطوّعي.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع المؤسسات الزراعية ومُلّاك المزارع على تعزيز المشاركة المجتمعية، عبر تقديمهم بعض منتجاتهم الزراعية المتنوّعة وتوزيعها على الأسر المتعففة والمحتاجة، ما يسهم في ترسيخ التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع في دولة الإمارات.

وقال مدير مشروع «حفظ النعمة» في الهلال الأحمر الإماراتي، سلطان الشحي: «ترسّخ مبادرة (من خيرات بلادي) في موسمها الرابع مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع، وتعزيز تبرع المزارعين بمنتجاتهم الزراعية وكيفية إيصالها إلى المحتاجين، سواء الأسر المتعففة، أو حاضنات الأيتام والعمال، وتوزيعها على المستفيدين، حيث وصل حجم المنتجات الزراعية المقدمة من المزارعين في هذه المبادرة إلى أكثر من 16 ألف كيلوغرام من المحاصيل والأصناف الزراعية العضوية».

وأضاف: «سيتم تطوير المبادرة، لكي تستمر في جميع المواسم الزراعية، وذلك لاستدامة العطاء الإنساني لهذه المبادرة».

من جانبه، قال نائب رئيس فريق «شكراً» لعطائك التطوعي، شهاب الحوسني، «إن هذه المبادرة من شأنها أن تؤدي إلى الأهداف الإيجابية التي ترسّخ المحبة في المجتمع، وتنشر القيم العظيمة لديننا الإسلامي، والمبادئ الراسخة في مجتمعنا»، مؤكداً أن «الفريق يتطلع دائماً إلى عكس الصورة الإيجابية للعمل التطوّعي».

وقال سعيد الرميثي، مزارع وشريك مؤسس للمزرعة العضوية: «مشاركتنا كانت بمنتجات زراعية من الخضراوات والبيض وغيرهما من المنتجات الزراعية، وستذهب إلى الأسر المتعففة»، متمنياً استمرار المبادرة من خلال مشروع «حفظ النعمة» في الهلال الأحمر الإماراتي.