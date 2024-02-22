«بنيان الخير» تتلقى 500 ألف درهم دعماً من «تراحم الخيرية»

تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي إسهاماً مالياً بـ500 ألف درهم من مؤسسة «تراحم الخيرية»، دعماً لمبادرة «بنيان الخير» التي تنظمها المؤسسة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، و«الإمارات اليوم»، وتستهدف جمع 35 مليون درهم، لبناء 22 مبنى وقفياً، يعود ريعها لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوع، أن «بنيان الخير» تُعَد من أهم المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تدعم الإسكان، وتقدّم العون للمواطنين محدودي الدخل والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر المواطنة.

وأعرب المطوع عن شكره لمؤسسة «تراحم الخيرية» لانضمامها لمبادرة (بنيان الخير)، بهدف دعم متعثري الإسكان والأسر محدودة الدخل، من خلال الإسهام في دفع المبالغ المستحقة والرسوم المتأخرة عليهم، مؤكداً حرص المؤسسة على إيصال الدعم للمستحقين، ممن درست ملفاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف أن المؤسسة باشرت عمليات تنفيذ مباني وقف «بنيان الخير» في مناطق متعددة وسط دبي، تتضمن الورقاء والراشدية وعود المطينة والوصل، مشيراً إلى استمرار المبادرة في فتح أبوابها لانضمام كل من يرغب في وضع بصمة خير والانضمام لهذه المبادرة المجتمعية النبيلة.

من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة «تراحم الخيرية»، الدكتور أحمد تهلك: «نحرص في مؤسسة (تراحم الخيرية) على دعم المبادرات المجتمعية الوطنية التي من شأنها الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحقيق الاستقرار الأسري لهم»، وأضاف: «سعداء بالإسهام في دعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها (أوقاف دبي)، بما يعكس حرصنا على التكافل المجتمعي والتعاضد الإنساني، لدعم العمل الإنساني المستدام، وخدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته».

• «بنيان الخير» تستهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً.