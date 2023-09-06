«اجتماعية الشارقة»: 159 مستفيداً من «الدعم المهني»

أفادت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المهني، الذي أطلقته الدائرة بلغ 159 من مستفيدي الضمان الاجتماعي في الدائرة، كما بلغ عدد الجهات المستفيدة 38 جهة حكومية وأهلية، وذلك منذ إطلاق البرنامج عام 2021.

ويُعنى البرنامج بتوفير فرص عمل للجنسين، وينقسم إلى مبادرتين: الأولى مبادرة التمكين بالعمل، من خلال إبرام عقود مؤقتة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الحكومية والأهلية، وتتحمل الدائرة دفع العلاوة التكميلية للمستفيد في حال التحاقه ببرنامج التمكين بالعمل.

أما المبادرة الثانية هي «فرصة»، والتي توفر فرصاً لهذه الشريحة، من خلال معارض التوظيف التي تقيمها الدائرة بشكل مستمر في كل مدن الإمارة.

وتقول مديرة برنامج الدعم المهني، آمنة الحمادي: «يستفيد من البرنامج كل مستحقي الضمان الاجتماعي في الدائرة الذين تنطبق عليهم اشتراطات الالتحاق بالعمل، وأن يكون من مواطني الشارقة، وأعمارهم تقل عن 45 سنة وقادرين على العمل والعطاء»، مضيفة أن «الهدف من البرنامج هو تعزيز المهارات والخبرات والقدرات المستدامة للمنتسبين إلى البرنامج، والتي تؤهلهم لتطوير مهاراتهم وتمكنهم من أن يكونوا أفراداً فاعلين بالمجتمع، وبما يكفل لهم تحقيق العيش الكريم. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تحقيق مفهوم المسؤولية المجتمعية بين المؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية، وترسيخ ثقافة الإبداع والتخطيط، ليتمكن المستفيدون من اكتساب الخبرات والتجارب التي تسهم في تحسين وتطوير معيشته وأسرته».

وأضافت: «استطعنا خلال عملنا توقيع عقود عمل لشخصين من خلال معارض التوظيف التي تم تنظيمها، كما استفاد 159 شخصاً من عقود التمكين بالعمل، والتنسيق بين البرنامج و38 جهة حكومية وأهلية. وحالياً يوجد لدينا 270 مرشحاً على قائمة الانتظار للمبادرتين: فرصة والتمكين بالعمل».

جدير بالذكر أن العقود المؤقتة تتحمل الدائرة كلفتها من خلال إضافة علاوة تكميلية، إلى جانب المساعدة الاجتماعية التي يتلقاها المستفيد من الدائرة، وتحسب قيمة المساعدة الاجتماعية على حسب عدد المعالين الذين كلما زاد عددهم ارتفعت قيمة المساعدة.

وأوضحت أن «العقود المؤقتة قد تتحول إلى فرص عمل، وهذا ما حصل بالفعل، حيث تحولت عقود بعض المستفيدين من العقود المؤقتة إلى عقود عمل».