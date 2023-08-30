معرض خيري يدعم الأسر المتعففة ومرضى السرطان

شاركت جمعية الإمارات للسرطان في المعرض الخيري، بمناسبة «العودة إلى المدارس»، الذي نظمته شركة «نخبة الشرق الأوسط لتنظيم المعارض والمؤتمرات».

وتضمن المعرض توزيع حقائب مدرسية بمستلزماتها على الطلاب أبناء الأسر المتعففة، ومرضى السرطان المسجلين في كشوف وسجلات الجمعية من المصابين وأبناء المصابين والمصابات، كما تضمن المعرض بيع اللوازم والقرطاسية المدرسية بأسعار رمزية لروّاد المعرض.

أقيم حفل افتتاح المعرض - الذي يستمر يومين - في مركز العين للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الخبيصي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، سالم محمد بن ركاض العامري، إن «الجمعية تحرص في كل عام مع بداية العام الدراسي على إطلاق مبادرة (حقيبة مدرستك معنا)، على مستوى فروعها في الدولة، والتي يتم من خلالها توزيع المستلزمات والحقيبة المدرسية لمستحقيها من الطلاب من أبناء الأسر المتعففة ما يعكس التكافل الاجتماعي في أبهى صوره لمساندة مرضى السرطان»، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي في إطار التعاون مع الجهات الخيرية ورجال الأعمال.