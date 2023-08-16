36 دكاناً خيرياً لـ «الشارقة الخيرية» في آسيا وإفريقيا خلال 6 أشهر

أكدت جمعية الشارقة الخيرية بناء 36 دكاناً (وقف خيري) خلال النصف الأول من العام الجاري في عدد من البلدان المشمولة بالمساعدات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومكاتب الجمعية الإقليمية.

وقال مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بالجمعية، محمد عبدالرحمن آل علي، إن محال الوقف الخيري تنبثق عن مشاريع «جفير الخير» التي تستهدف معدومي الدخل من خلال توفير مصدر دخل ثابت من كسب أيديهم، بما يسهم في عفتهم عن السؤال وانتظار المساعدات، مشيراً إلى أن الجمعية تركز في تنفيذ مشاريعها على النوعية، وتتجه إلى تلك التي تلبي احتياجات المعوزين، وتضمن اعتمادهم على أنفسهم في المقام الأول لتحقق هدفين رئيسين هما: الحياة الكريمة لهذه الفئات، وتوجيه كلفة المساعدات لاستخدامها في تنفيذ مشاريع إنسانية أخرى في مناطق وبلدان أخرى.

وتابع أن الجمعية تتكفل - بالتنسيق مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية - ببناء المحال الوقفية بين المجتمعات الأكثر احتياجاً في ضوء دراسات تُجرى من وقت لآخر.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع الدكان الوقفي في 10 بلدان في آسيا وإفريقيا، بواقع 18 محلاً في الفلبين، وخمسة محال في النيجر، ومثلها في بنين، وثلاثة في بنغلاديش، ومثلها في كمبوديا، ودكان واحد في غانا، وآخر في السنغال.