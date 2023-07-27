«خيرية الفجيرة»: استكمال مبادرة علاج مرضى الفشل الكلوي

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية استكمال مبادرة «علاج مرضى الفشل الكلوي»، بدعم من بنك دبي الإسلامي، وبتكلفة بلغت مليون درهم.

ووصل عدد جلسات غسيل الكلى إلى 2110 جلسات، استفاد منها 24 مريض فشل كلوي، حيث تم توفير تكلفة العلاج لهم، ومنحهم فرصاً أكبر للحياة والشفاء.

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية سعيد بن محمد الرقباني، بالمبادرة الإنسانية ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الطرفين، في مجال العمل الخيري والإنساني، والجهود المستمرة التي يقوم بها البنك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل مرضى الفشل الكلوي، والإسهام في منحهم وعائلاتهم الأمل بحياة أفضل». من جانبها، أكدت إدارة بنك دبي الإسلامي «حرص البنك منذ تأسيسه عام 1975 على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية في بلدنا الحبيب، التزاماً بمسؤولياته تجاه المجتمع، والتركيز على المبادرات التي تصبّ في المصلحة العامة».