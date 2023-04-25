شرطة أبوظبي تسعد الأطفال بمبادرة «عيدية»

نفذت دورية الطفل في إدارة مرور العين في مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة «عيدية»، التي تضمنت توزيع هدايا العيد على الأطفال بمناسبة عيد الفطر السعيد، والعودة إلى المدارس للفصل الدراسي الثالث.

وتضمنت المبادرة الاحتفال بتوزيع هدايا العيد، وتوعية الأطفال بأهمية الالتزام بالجلوس في الكراسي المخصصة لهم بالمقاعد الخلفية في المركبات، وشاهدوا عبر الشاشة الذكية الرقمية الطريقة الصحيحة للصعود والنزول من الحافلات المدرسية، وتعرفوا إلى أهمية ارتداء وسائل الحماية والسلامة عند استخدام «السكوترات».