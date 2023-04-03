جسّدت مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «نفتح أبواب الخير لأهل الخير، ونطمح لأن نكون الشعب الأكثر وقفاً لخدمة الإنسانية»، حرص الدولة على تفعيل قيم البذل والعطاء، وتعزيزهما على المستويين الشعبي والرسمي.

ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها «مبادرة الخبز للجميع»، أول مبادرة مجتمعية مبتكرة لإطعام الطعام، حيث تستهدف توفير الخبز الطازج على مدار الساعة مجاناً للأسر المتعففة والأيدي العاملة والمحتاجين في سائر الأوقات، من خلال ماكينات ذكية لتحضير الخبز وتقديمه للمحتاجين ضمن نموذج حديث ومستدام للعمل الخيري، بحيث تتمكن الآلات أيضاً من جمع التبرعات من الأشخاص الذين يرغبون في دعم هذه المبادرة.