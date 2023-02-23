مشروع «الطعام للجميع» يعزز عطاء «بيت الخير» المجتمعي

استأنفت «بيت الخير» فعاليات مشروع «الطعام للجميع» مع بدايات العام الجاري، حيث وزعت خلال شهر يناير، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، نحو 18 ألف وجبة، تم توزيعها في منطقة المحيصنة 2 على العمال بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع.

وسيمضي المشروع بهذه الوتيرة حتى بداية رمضان، حيث أعدت الجمعية لمشروعها السنوي «إفطار صائم» الذي يستهدف العمال بشكل خاص، الذي رصدت الجمعية له 4.5 ملايين درهم، لتوزيع 15 ألف وجبة يومياً، بمعدل 450 ألف وجبة على الأقل، وفتحت الباب للشركاء والداعمين وأهل الخير ليتبرعوا بما شاءوا من الوجبات بقيمة 15 درهم للوجبة الواحدة.

وكان مشروع «الطعام للجميع» قد توج إنفاقه عام 2022 بتوزيع قرابة مليون وجبة مجتمعية، منها 660 ألف وجبة قدمت خلال رمضان ضمن مشروع «إفطار صائم»، بقيمة إجمالية بلغت 6.6 ملايين درهم، ليضاف عطاؤه لمشاريع الإطعام في «بيت الخير»، ويتم تحضير الوجبات في مطابخ مرخصة ومشهود لها بالجودة والكفاءة، وتوزيعها من خلال فريق ميداني مدرب، نجح في دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في الإمارات.