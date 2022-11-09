«ضاحية الخالدية» يدعم مبادرة «نحن معكم»

واصل مجلس ضاحية الخالدية أعماله الخيرية من خلال دعم متضرري السيول والفيضانات في باكستان بإطلاق مبادرة «نحن معكم»، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المجالس في العمل الخيري خارج الدولة.

ووفر مجلس الضاحية 1080 قطعة، شملت أغطية ووسائد نوم، في إطار تأمين الاحتياج اللازم والعاجل للمتضررين.

جاء ذلك خلال قيام المجلس بتسليم جمعية الشارقة الخيرية ما تم توفيره، في حضور رئيس مجلس ضاحية الخالدية، خلفان سعيد المري، ونائب رئيس المجلس، محمد راشد بن جرش السويدي، وموظفي المجلس عمران محمد الحمادي وعبدالعزيز خالد العبدولي، ومن جمعية الشارقة الخيرية مدير إدارة المساعدات، محمد سليم المنعي، وسكرتير إدارة المساعدات، مسعود العبيدلي.

وجاءت تلك المساعدات المقدمة للوقوف مع شعب باكستان من تبرعات أهالي الضاحية، ضمن مبادرات المجلس الخيرية الدائمة، وفي سياق العمل الإنساني، وسلم المجلس المواد إلى جمعية الشارقة الخيرية لتتولى إيصالها عبر القنوات الرسمية إلى باكستان. وأكد المري على أهمية هذه المبادرة، التي تجسّد حرص المجلس على القيام بأدوار خيرية وإنسانية، وحرص الدولة والقيادة على تقديم يد العون للأشقاء في باكستان، والوقوف في المحنة التي تعرض لها الشعب جراء تلك السيول.

• مجلس الضاحية سلّم المساعدات إلى جمعية الشارقة الخيرية.