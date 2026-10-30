مكتوم بن محمد: ضاحي خلفان بصمة بارزة في مسيرة أمن دبي ونهضتها

أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، بالدور البارز الذي أداه الفريق ضاحي خلفان تميم في تعزيز المنظومة الأمنية في دبي وتطوير العمل الشرطي، مؤكداً إسهاماته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في دعم مسيرة الإمارة وترسيخ مكانتها مدينة آمنة ومستقرة وجاذبة للأعمال والفرص.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "منذ بداياته في العمل الشرطي، وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود حافلة بالتحولات والإنجازات، أسهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء منظومة أمنية راسخة تدعم تطور دبي وتحمي أمنها، وكان له دور محوري في ترسيخ مفهوم الأمن الداعم للتنمية، والمساهمة في بناء بيئة آمنة ومستقرة عززت الثقة بدبي وواكبت نموها كمدينة للفرص والأعمال والحياة، إلى جانب إسهامه في تطوير شرطة دبي لتصبح نموذجًا في الكفاءة والجاهزية والابتكار".

وتابع سموه قائلا: "نستحضر سيرة ضاحي خلفان كأحد القيادات التي تركت أثرًا بارزًا في مسيرة دبي، ونستذكر مسيرته التي تستلهم منها أجيال من الكفاءات الشرطية الكثير من قيم العمل والقيادة، ولا زالت مسيرة عطائه وإخلاصه مستمرّة حتى اليوم.. شكرا بو فارس".