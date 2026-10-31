مكتوم بن محمد: ضاحي خلفان ترك أثراً بارزاً في مسيرة دبي.. شكراً «بوفارس»

أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بإسهامات نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، في بناء بيئة آمنة ومستقرة عززت الثقة بدبي، مؤكداً سموّه أنه أحد القيادات التي تركت أثراً بارزاً في مسيرة دبي، ولاتزال مسيرة عطائه وإخلاصه مستمرّة حتى اليوم.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «منذ بداياته في العمل الشرطي، وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود حافلة بالتحولات والإنجازات، أسهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء منظومة أمنية راسخة، تدعم تطور دبي، وتحمي أمنها، وكان له دور محوري في ترسيخ مفهوم الأمن الداعم للتنمية، والمساهمة في بناء بيئة آمنة ومستقرة عززت الثقة بدبي، وواكبت نموها كمدينة للفرص والأعمال والحياة، إلى جانب إسهامه في تطوير شرطة دبي لتصبح نموذجاً في الكفاءة والجاهزية والابتكار». وأضاف سموّه: «نستحضر سيرة ضاحي خلفان كأحد القيادات التي تركت أثراً بارزاً في مسيرة دبي، ونستذكر مسيرته التي تستلهم منها أجيال من الكفاءات الشرطية الكثير من قيم العمل والقيادة، ولاتزال مسيرة عطائه وإخلاصه مستمرّة حتى اليوم. شكراً بوفارس».

مكتوم بن محمد:

• ضاحي خلفان أسهم في بناء بيئة آمنة ومستقرة عززت الثقة بدبي.