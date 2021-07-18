«طرق دبي» تنظم مبادرة «بهجة العيد» لإسعاد الأطفال الأيتام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرتها الإنسانية «بهجة العيد» بمناسبة عيد الأضحى المبارك بهدف إسعاد الأطفال الأيتام والمحتاجين من خلال توزيع العيدية والهدايا بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومحل الأطفال «BabyShop» من مجموعة «لاندمارك»، حيث تم توزيع كسوة العيد وهدايا عبارة عن قسائم تسوق للأطفال المشتركين بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية.

وتم تنظيم الفعاليات في محل الأطفال في «سيتي سنتر مردف»، حيث شارك فريق المتطوعين من الهيئة وموظفو محل الأطفال في اختيار الهدايا وكسوة العيد للمشاركين، وقام المتطوعون من موظفي الهيئة والهلال الأحمر بتوزيع قسائم التسوق للأطفال في مقر الهلال الأحمر الإماراتي بدبي.

وأكّدت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة روضة المحرزي، حرص الهيئة على المشاركة الفاعلة من خلال الفعاليات الاجتماعية والإنسانية والخيرية في مختلف المناسبات، لدور هذه الفعاليات في ترسيخ قيم البذل والعطاء، ودورها في إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال وأسرهم.

وأشادت المحرزي بدور المتطوعين من موظفي الهيئة في هذه المبادرة الإنسانية ومشاركتهم وتفاعلهم مع الأطفال أثناء توزيع الهدايا واختيار كسوة العيد، مشيرة إلى أن إسعاد الناس هو إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة التي تحرص كل الحرص على تطبيقها بشكل فعال ومستمر، ولا يقتصر نهج الهيئة في إسعاد متعامليها من مستخدمي وسائل النقل الجماعي والمستفيدين من خدمات الهيئة من المواطنين والمقيمين والزوار والسائحين فحسب، بل تصل مبادراتها إلى الأطفال والأسر المحتاجة في المجتمعات الأقل حظاً خارج الدولة.