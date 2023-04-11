«تراحم» تشارك في مبادرة «ياك العون 4»

أفادت مؤسسة تراحم الخيرية بأنها تولت إدارة تبرعات مبادرة «ياك العون 4»، المعنية بتفريج كربة مساجين من المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً وذلك بعد اعتماد ملفاتهم من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وأكدت المؤسسة حرصها على المساهمة في مبادرة «ياك العون» تخليداً للأعمال الإنسانية التي أرسى دعائمها القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أنها ترسخ ثقافة العمل الإنساني سلوكاً حضارياً يسهم في تجسيد التلاحم الوطني.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خالد القاسم، إن هذه المشاركة تجسيد لرسالة المؤسسة في إبراز دورها المجتمعي في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة لفك كرب المعسرين من أجل سعادتهم وأسرهم.

وأضاف أن أجواء التراحم والعطاء التي تغمر المجتمع في الشهر الفضيل تسهم في تعزيز وترسيخ أواصر التكافل الاجتماعي لمساندة الفئات المحتاجة، وهذه المبادرة أكدت أن العطاء الإنساني أصبح عملاً مستداماً في بلد الخير والعطاء والإنسانية دولة الإمارات.

وأشار إلى أن المؤسسة ارتأت المشاركة في المبادرة لتكون جزءاً من هذا التكاتف الوطني المجتمعي الذي يمثل قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل من خلال رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين مما له الأثر الإيجابي في خدمة المجتمع وتحقيق مصالحه، وتجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي.

وذكر أن مبادرة «ياك العون» تسهم في بناء مجتمع متكافل اجتماعياً ومتلاحم إنسانياً وتترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني وتوضح التزامنا بالقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تؤكد عليها القيادة الحكيمة تأسياً بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.