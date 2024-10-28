مليون درهم من «إسلامية دبي» دعماً لمبادرة «وقف ساند»

تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي إسهاماً مالياً بمليون درهم من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، دعماً لمبادرة «وقف ساند» التي تنظمها المؤسسة، بهدف دعم الاحتياجات التموينية للأسر المستفيدة من منافع هيئة تنمية المجتمع، والمدرجة على منصة «جود» للمساهمات المجتمعية.

وقدمت «إسلامية دبي» الدعم لتمويل «بطاقات ساند» التي تصدرها «أوقاف دبي»، بهدف دعم الفئات المستحقة والمسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع بدبي، وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

من جهتها، أشادت رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، بالتبرع السخي الذي قدمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لدعم مبادرة «ساند»، مؤكدة أن هذه المساهمة تعكس التزاماً راسخاً بقيم التكافل المجتمعي، وتعزيز العمل الخيري الذي تفتخر به دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت: «سيكون لهذه المساهمة المالية أثر مهم في تمكين الفئات المستحقة، بما في ذلك الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود، من تلبية احتياجاتهم التموينية الأساسية عبر بطاقة (ساند).»

وأضافت بوحميد: «تقدم هذه المبادرات دعماً كبيراً ومهماً للجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة الأسر المستحقة، وتخفيف الأعباء اليومية عنهم، كما تعزز أهمية الدور الذي تلعبه منصة (جود) للمساهمات المجتمعية في تمويل مشاريع تستهدف رفاه المجتمع واستدامة العطاء».

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أحمد درويش المهيري، أن «مساهمة الدائرة بصندوق ساند والتبرع بمبلغ مليون درهم، يأتي ضمن التزامنا العميق بقيم التضامن والتكافل المجتمعي، وأن هذا التبرع ليس مجرد مساهمة مالية، بل هو رسالة تحمل في طياتها إيماننا الراسخ بأن قوة المجتمعات تُبنى على تضافر الأيادي البيضاء لدعم الفئات الأكثر احتياجاً».

وأضاف «نؤمن بأن المبادرات الخيرية الإنسانية مثل مبادرة (ساند) تعد جسور الأمل التي تصل بين أفراد المجتمع».

من جانبه، ثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، مساهمة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دعم «وقف ساند»، وتقديم العون لشرائح المجتمع المستحقة، وأكد المطوع أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمكين الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية، والارتقاء بجودة حياتهم، وتحسين الوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.

وأضاف المطوع أن «مبادرة ساند» تتيح التبرع لصندوق «ساند» الذي يموّل استصدار البطاقات التموينية أو المساهمة في «وقف ساند» من خلال منصة «جود» أو التواصل المباشر مع المؤسسة، حيث تعمل المؤسسة على إنشاء وقف مستدام، يوفر تمويلاً دائماً، يدعم استصدار البطاقة التموينية. وذكر المطوع أن المبادرة تجّسد نهجاً مشتركاً ومشروعاً جماعياً خيرياً، يستهدف تحقيق الهدف الأشمل المتمثل في تحسين المستوى المعيشي لمحدودي الدخل.