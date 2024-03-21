«أوبتيموم نيوترشن» توزع 1000 وجبة إفطار بالتعاون مع «بيت الخير»

أعلنت شركة «أوبتيموم نيوترشن»، المملوكة لمجموعة «جلانبيا العالمية» للتغذية، توزيع 1000 وجبة إفطار على العمال في دبي، بالتعاون مع جمعية بيت الخير.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن موظفي الشركة حرصوا على توزيع وجبات الإفطار بأنفسهم.

وقال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الصين وجنوب آسيا والشرق الأوسط لدى «جلانبيا»، ساتيافرات بندهاركار: «نؤمن بالطاقات البشرية، حيث إن كل فرد منا يمثل قوة حقيقية يمكنها التأثير بشكل إيجابي في المجتمع من خلال مساعدات بسيطة، مثل توزيع وجبات طعام على العمال الذين يعيشون غالباً في ظروف متواضعة بعيداً عن أسرهم».

وأضاف أن «حملة 1000 وجبة إفطار هي أكثر من مجرد وسيلة لشكر ودعم مجتمعنا المحلي، بل هي وسيلة لرفع مستوى الوعي حول الغذاء الصحي، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على وجبات كاملة».

وتابع بندهاركار: «نحن جزء من المجتمعات التي نعمل فيها، ورفاهيتها تصب في جوهر مهمتنا»، معرباً عن شكره لجمعية بيت الخير.