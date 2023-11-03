«بيت الخير» تطلق مشروع «خدمة المساجد»

أطلقت جمعية «بيت الخير» مشروعاً جديداً من مشروعات الصدقة الجارية، يسمح للمحسنين الكرام بتوجيه تبرعاتهم وصدقاتهم لخدمة بيوت الله، وصيانتها، تحت اسم «مشروع خدمة المساجد»، ويتضمن توفير كل مستلزماتها من أثاث وتكييف ومياه شرب، وهو المشروع رقم 28 من حزمة المشروعات التي تنفذها بشكل يومي وموسمي، لمساعدة أكثر الناس حاجة. ويأتي «مشروع خدمة المساجد» ليلبي رغبة جزء كبير من جمهور المحسنين في تخصيص بعض صدقاتهم وتبرعاتهم لخدمة بيوت الله، لما في ذلك من ثواب عظيم، وهو ما ينسجم مع استراتيجية «بيت الخير» في تصميم المشروعات الخيرية القائمة على إدراك الاحتياجات الحقيقية للفئات المستهدفة، ودراسة اقتراحات المحسنين، وتلبية خياراتهم الخيرية، بعد توفير سبل التمويل المستدام للمشروع، وبالتالي تشجيع الجمهور على التبرع له من خلال الترويج له عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ المشروع في مراحله الأولى بتقديم خدمات الترميم والتبرع بمكيفات الهواء، وتوفير برادات وعبوات مياه الشرب وفرش المساجد بالأثاث، والتي كان آخرها توفير 23 مكيفاً للمساجد بمعرفة دائرة الشؤون الإسلامية، بقيمة 92 ألفاً و736 درهماً، وشراء سجاد لفرش مسجد في أم القيوين بقيمة 2592 درهماً.