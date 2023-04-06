«ياك العون4» تنهي معاناة «أبوعلي» مع الملاحقة القضائية

نجحت «ياك العون4» في إنهاء معاناة المواطن (أبوعلي – 30 عاماً)، الملاحق قضائياً بسبب قضايا مالية مترتبة عليه بقيمة 800 ألف درهم، منذ خمس سنوات، وتولت لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي إدراج اسمه في كشف المشمولين في المبادرة، وسداد مبلغ القضية عنه بالكامل، نظراً لوضعه الصحي.

وروى (أبوعلي) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه حينما كان بسن 22 عاماً عمل في إحدى الجهات الحكومية لمدة سبع سنوات، وتزوج في سن مبكرة، وأنجب ثلاثة أطفال، وكان يعيش في بيت والده، وفي ذلك الوقت حصل على قرض من أحد البنوك المحلية بقيمة 800 ألف درهم، من أجل بناء ملحق خاص له، وبقية القرض لعلاج أخته (من أصحاب الهمم)، وكانت تحتاج إلى السفر للعلاج بالخارج، ولكن بعد أن اشتد بها المرض فارقت الحياة.

وأضاف أنه بعدها أصيب بمرض في كلتا عينيه، وتطور الأمر سريعاً، وانتهى بإصابته بالعمى، لافتاً إلى أنه منذ أن أصبح من فئة أصحاب الهمم نتيجة الإعاقة البصرية، تغيرت حياته، وأخذت مساراً آخر، وباتت العتمة تلازمه أينما ذهب طوال الوقت، وأصبح غير قادر على العمل، واضطر إلى تقديم استقالته من العمل في سن مبكرة، بسبب العجز الطبي.

وأشار (أبوعلي) إلى أنه بعد مرور أشهر عدة من تقديم الاستقالة، بدأ البنك يطالبه بسداد الأقساط المترتبة عليه بقيمة 6800 درهم شهرياً، والمشكلة أن ظروفه المالية لم تسمح له بذلك، لعدم وجود مصدر دخل ثابت له، وتوجه إلى إدارة البنك، وشرح للمسؤول وضعه الصحي والإعاقة التي يعانيها، ووافقت إدارة البنك على منحه مهلة لسداد الأقساط الشهرية المتراكمة عليه.

وتابع أنه بعد فترة أصيبت طفلته بمرض، وكانت تحتاج إلى العلاج في الخارج مع والدتها، وعندما بدأ في إجراءات السفر اكتشف وجود تعميم عليه ومنع سفر، لافتاً إلى أنه أصيب بالصدمة، خصوصاً في ظل وضعه الصحي الصعب، وعدم قدرته على سداد التزاماته المالية، كما أن أسرته تعجز عن سداد مبلغ القضية المالية المترتبة عليه، موضحاً أنه أكبر إخوانه، ووالده كبير في السن، ويستلم معونة شهرية بالكاد تكفي لمتطلبات الحياة.

وقدم (أبوعلي) الشكر إلى لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي، التي درست حالته، وضمته إلى الأشخاص المشمولين في مبادرة «ياك العون»، مؤكداً أنها مبادرة كريمة تسهم في تفريج كرب المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، مؤكداً أن سعادته لا توصف بسداد مبلغ القضية بالكامل، وانتهاء معاناته في المطالبة المالية التي كانت تؤرقه طوال الوقت.

يذكر أن مبادرة «ياك العون4»، تتبنّاها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في موسمها الرابع، بهدف الإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً.

وتستهدف المبادرة 140 مواطناً من الملاحَقين قضائياً، المترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

• «أبوعلي» متزوج ولديه 3 أطفال وليس لديه أي مصدر للدخل.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.