«عثمان» يعاني التليف الرئوي ويحتاج إلى 19 ألف درهم لشراء الأدوية

يعاني الشاب السوداني «عثمان»، البالغ 21 عاماً، من التليف الرئوي منذ الولادة، إلى جانب أمراض مزمنة أخرى.

ووفقاً لمستشفى توام في العين، فهو يحتاج إلى أدوية وأغذية طبية من نوع خاص مدى الحياة، لتجنب المضاعفات الخطرة التي يمكن أن تنجم عن وضعه الصحي، خصوصاً أن شقيقته الكبرى توفيت مصابة بالمرض نفسه.

ويعتمد «عثمان» على الأغذية اعتماداً كبيراً لضمان استقرار حالته الصحية، لأن عدم حصوله عليها يسبب له انخفاضاً تلقائياً في الوزن.

وتبلغ كلفة الأدوية والأغذية المخصصة له (لمدة عام) 19 ألف درهم. إلا أن ظروف أسرته المالية سيئة جداً، وهي تقف حائلاً بينه وبين الحصول عليها.

وقالت والدة المريض إن «عثمان عانى من مرض التليف الرئوي منذ ولادته، وكانت له شقيقة أكبر منه توفيت بهذا المرض»، لافتة إلى أن مرضه وراثي.

وقالت الأم إن عثمان أصيب أيضاً بتليف في البنكرياس، ما سبب له مشكلات إضافية في الكلية.

وشرحت أنه كان يخضع للعلاج تحت برنامج الإعفاء، لأنه كان حاصلاً على بطاقة صحية، ولكن الإعفاء لم يشمل المستلزمات والأغذية الطبية العلاجية في السنوات الثلاث الأخيرة، على الرغم من حاجته الماسة لها، وكانت إحدى الجهات تغطي تكاليف العلاج، ولكنها توقفت عن أداء هذا الدور، فيما لاتزال أسرته عاجزة عن تدبير نفقاته العلاجية.

وشرحت الأم أن كلفة العلاج الشهري من الأدوية والمكملات الغذائية تبلغ 1583 درهماً، وأن عدم استمراره في تناولها مدى الحياة سوف يؤثر سلباً في صحته، وقد ينتهي به إلى المصير الذي سبقته إليه شقيقته.

وأشارت إلى أن أسرتها مكونة من ثلاثة أبناء، فيما يعمل زوجها في إحدى الجهات الخاصة براتب 5000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، ورسوم الدراسة ومصروفات الحياة.

وقالت «عدم القدرة على توفير العلاج لعثمان ليس المشكلة الوحيدة، فزوجي عاجز أيضاً عن سداد متأخرات دراسية لاثنين من أبنائنا، تبلغ 7700 درهم»، مضيفة: «لا نعرف كيفية تدبير المبلغ المطلوب لشراء أدوية عثمان، خصوصاً أن صحته مرتبطة بها. نناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتنا في علاجه».