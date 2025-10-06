متبرع يتكفل بتجديد التأمين الصحي لـ «أم خميس»

أنهى متبرع معاناة المريضة (أم خميس)، الناجمة عن عدم قدرتها على تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، إذ سدد عنها 19 ألف درهم، لتمكينها من تجديد البطاقة، واستئناف رحلة علاجها.

وتعاني المريضة (63 عاماً) أمراضاً مزمنة عدة، تتمثل في ارتفاع حاد في نسبة السكر بالدم، ومرض النقرس، والغدة الدرقية، وضغط الدم، والكوليسترول.

وقد أصيبت أخيراً بمشكلات صحية في النظر، ناجمة عن ارتفاع نسبة السكر، وعدم تناولها أدويتها.

وكانت ابنة المريضة، وهي المعيلة الوحيدة لها، ناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على تجديد بطاقة الضمان الصحي لوالدتها، خوفاً من تعرّض حياتها للخطر، لافتة إلى أن إمكاناتها المالية محدودة جداً، ولا تسمح لها بتدبير المبلغ المطلوب لإتمام تجديد البطاقة.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى شركة الضمان لتجديد بطاقة التأمين الصحي للمريضة.

وأعربت ابنة (أم خميس) عن سعادتها الكبيرة، لتلقيها خبر وجود متبرع لوالدتها، مثمنة وقفته الإنسانية معها في ظل معاناتها المالية.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن معاناة والدتها تعود إلى عام 1995، حين أصيبت بأمراض السكري وضغط الدم والنقرس ونشاط الغدة الدرقية والكوليسترول.

وتابعت: «خلال الأعوام الماضية كانت لدى والدتي بطاقة تأمين صحي تغطي كلفة الفحوص والأدوية والمراجعات الدورية التي تحتاج إليها، لكن صلاحية بطاقتها انتهت في أغسطس الماضي، وواجهت صعوبة بالغة في توفير الأدوية لها، حيث أتقاضى من عملي 10 آلاف درهم شهرياً، أسدد منها إيجار المسكن وقسطاً بنكياً، إضافة إلى مصروفات الحياة الأساسية، والاحتياجات اليومية من مأكل ومشرب».

وقالت: «لم يعد في مقدرتي اصطحاب والدتي إلى المستشفى لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، أو شراء الأدوية لها، كونها باهظة الثمن»، معربة عن امتنانها الكبير للمتبرع، لمبادرته نحو والدتها، ومدّ يد العون لها.