«أم سعيد» تعاني أمراضاً مزمنة.. وتحتاج إلى 7000 درهم لتجديد «التأمين الصحي»

تحتاج (أم سعيد - 39 عاماً) إلى 7171 درهماً لتجديد بطاقة الضمان الصحي، حتى تتمكن من الاستمرار في تلقي العلاج من أمراضها المزمنة، فيما لا تسمح ظروف زوجها المالية بتدبير كلفة تجديد البطاقة.

وتعاني المريضة ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم، والسكر، واعتلال الأعصاب، والديسك، واضطرابات الغدة.

وازدادت حالتها سوءاً خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم انتظامها في تناول أدويتها، ما تسبب في ظهور مضاعفات بالغة الخطورة.

وناشدت المريضة أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لها، ومساعدتها على استكمال علاجها.

وروت لـ«الإمارات اليوم» أنها اكتشفت إصابتها بأمراضها المزمنة قبل بضع سنوات، إثر شعورها بإرهاق مستمر، وعطش متكرر، وتنمل في الأطراف، وضيق في التنفس، وآلام أسفل الظهر، فضلاً عن فقدانها الوزن بشكل مفاجئ، إذ اصطحبها زوجها إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية لها، ومكثت في المستشفى أسبوعاً لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وعند ظهور نتيجة الفحص، تبين أنها مصابة بمشكلات صحية عدة، منها ارتفاع ضغط الدم والسكر، واعتلال الأعصاب، ومرض الديسك، واضطرابات في الغدة الدرقية.

وقالت: «بعد أن تحسنت حالتي الصحية، نصحني الطبيب بأخذ الأدوية في مواعيدها المحددة، ووضع برنامج علاجي لمدة ستة أشهر تتم من خلاله المواظبة على إجراء الفحوص والتحاليل الدورية، وخلال الأعوام الماضية كانت حياتنا المالية مستقرة، حيث كان زوجي يعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص براتب 11 ألف درهم، وكان قادراً على تلبية جميع احتياجات أفراد الأسرة الأساسية، كما أنني كنت حريصة على متابعة حالتي الصحية والذهاب إلى المواعيد المحددة، حيث يغطي التأمين الصحي جزءاً من الأدوية العلاجية، ويدفع زوجي الجزء المتبقي».

وتابعت: «في يوليو من العام الجاري، ازدادت المسؤوليات والديون على عاتق زوجي، بعدما قرر مالك المنزل رفع قيمة إيجار المسكن، وزادت كلفة الدراسة المترتبة على أبنائي الأربعة، ولم يعد راتبه قادراً على تلبية متطلباتنا اليومية، بما في ذلك توفير كلفة الأدوية، وهو ما أدى إلى تدهور حالتي الصحية وتفاقم المرض».

وناشدت المريضة (أم سعيد) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مدّ يد العون لها ومساعدتها في تجديد بطاقة الضمان الصحي، في ظل وضعها الصحي المتردي.