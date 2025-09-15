الطفلة «حنان» تحتاج إلى 50 ألف درهم لعلاج نقص الصفائح الدموية

تعاني الطفلة (حنان - سودانية - ثلاث سنوات) نقصاً في الصفائح الدموية، وتضخماً في الغدد اللمفاوية منذ سنة تقريباً، ما سبّب لها ظهور كدمات في الظهر والقدمين، وألماً في عينيها، ورعافاً شبه مستمر.

ووفقاً لمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فالطفلة تحتاج إلى علاج منتظم ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية.

وتبلغ كلفة علاجها 50 ألف درهم لمدة ستة أشهر، إلا أن إمكانات والدها المالية تمنعه من توفير المبلغ.

وناشد الأب أهل الخير وذوي القلوب الرحيمة مساعدته في سداد كلفة علاج طفلته.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت معاناة (حنان)، طفلتي الوحيدة، حينما بلغت من العمر سنة ونصف السنة، إذ أصيبت بحمى شديدة، وظهرت كدمات في أجزاء من جسمها، وأصابها رعاف، ما سبب لها نزيفاً من أنفها».

وتابع: «نقلناها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وهناك قرر الطبيب، الذي عاين حالتها، إبقاءها في المستشفى لمدة أربعة أيام، وإجراء فحوص وتحاليل طبية لها، ليتبين أنها تعاني نقصاً في الصفائح الدموية، وتضخماً في الغدد اللمفاوية».

وتابع أن «النتائج المخبرية أظهرت أن نسبة الصفائح الدموية وصلت إلى 4%، ما جعلنا في قلق بالغ عليها، وبعد تلقيها العلاج، ومكوثها في المستشفى تحت الملاحظة الطبية، ارتفعت نسبة الصفائح الدموية إلى 200، وزالت الكدمات، وتوقف الرعاف، وأكد الأطباء أن طفلتي تحتاج إلى علاج منتظم ومتابعة مستمرة».

وشرح الأب: «كلفة علاج ابنتي لمدة ستة أشهر تبلغ 50 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة، ولا أستطع تدبيره، نظراً لتدني دخلي الشهري، والوضع المعيشي الصعب الذي أمرّ به، ونتيجة لذلك توقفت (حنان) عن تلقي العلاج منذ أشهر، ما سبّب انتكاسة لحالتها الصحية، إذ عاودت الكدمات الظهور في مناطق عدة من جسمها، خصوصاً الظهر والقدمين، ولا أعرف كيفية تدبير المبلغ المطلوب، علماً أنه ليس لديّ تأمين صحي».

وقال الأب إنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4000 درهم شهرياً، يسدد منه 2000 درهم إيجار المسكن، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في سداد كلفة علاج طفلته.