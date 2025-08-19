28 ألف درهم تحرم «المعز» العودة إلى الجامعة

يحتاج الطالب «المعز» (سوداني - 21 عاماً) إلى سداد متأخرات دراسية عن العامين الدراسيين الماضيين حتى يتمكن من مواصلة مشواره الجامعي.

ويبلغ مجموع الأقساط المتأخرة 28 ألفاً و75 درهماً.

وقال «أبوالمعز» لـ«الإمارات اليوم» إنه مرّ بظروف مالية صعبة، منعته أداء واجبه تجاه مستقبل ابنه، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له لمساعدة «المعز» على العودة إلى مقعده الدراسي.

وشرح الأب أن «المعز» أنهى الثانوية العامة عام 2021 (مسار متقدم)، وحصل على تقدير جيد جداً، والتحق بإحدى الجامعات الخاصة في أبوظبي، تخصص «أمن الفضاء الإلكتروني»، وحصل على معدل تراكمي جيد جداً خلال السنوات الأولى.

وأضاف أنه اقترض مبلغاً من البنك حتى يتمكن ابنه من مواصلة تعليمه الجامعي.

وفي أبريل عام 2023، أجرت جهة عمله إعادة هيكلة للقطاع، وكان من بين الموظفين الذين وقع الاختيار عليهم لإنهاء خدماتهم، لافتاً إلى أنه فقد مصدر دخله الوحيد، وفقد معه القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية، بما فيها الرسوم الجامعية لابنه، حتى بلغت 28 ألفاً و75 درهماً.

وقال إنه شرح الظروف التي يمرّ بها لإدارة الجامعة، طالباً إمهاله حتى يتمكن من العثور على حل، لكنها أصرت على سداد المبلغ المطلوب كاملاً.

وتابع الأب أنه يعول أسرة مكونة من خمسة أبناء وزوجة (ربة منزل)، ولا يعرف كيف سيتصرف إزاء وضعه الحالي.

وأضاف: «أشعر بالحزن لكوني السبب في توقف ابني عن مواصلة دراسته الجامعية»، لافتاً إلى أنه لا يستطيع النظر في عيني ابنه، بسبب ضياع عامين دراسيين من عمره.

وقال إن المعز يقضي وقته في صمت طويل، ولا يرغب في التحدث مع أحد، لأنه كان يرغب في تحقيق حلمه في هذا التخصص، وبذل قصارى جهده ليكون من الطلبة المتفوقين.

وناشد «أبوالمعز» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد المبلغ المطلوب حتى يتمكن «المعز» من استكمال مشوار دراسته الجامعية.