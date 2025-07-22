«أم كنان» تعاني سرطان القولون وتحتاج إلى 19 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي

اضطرت المريضة (أم كنان - أردنية - 73 عاماً) التي تعاني سرطان القولون، إلى التوقف عن تلقي العلاج بسبب انتهاء بطاقة التأمين الصحي، وعدم قدرة ابنها، المعيل الوحيد لها، على تأمين قيمة تجديدها، البالغة 19 ألف درهم، علماً بأن توقف العلاج يُمثّل خطراً على حياتها.

وتحتاج المريضة إلى تجديد بطاقتها، حتى تتمكن من إجراء الفحوص الدورية، وتناول الأدوية، واستئناف تلقي علاجها بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وناشدت (أم كنان) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لها، ومساعدتها على تجديد التأمين الصحي، للسيطرة على حالتها الصحية، قبل أن يستفحل المرض.

وروت لـ«الإمارات اليوم» أن معاناتها مع سرطان القولون بدأت عام 1990، إذ شعرت بآلام وانتفاخات في البطن، ولاحظت خروج دم في البراز، فضلاً عن إصابتها بالغثيان، ورغبتها المستمرة في التقيؤ.

وتابعت أن ابنها اصطحبها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أُجريت لها فحوص وتحاليل طبية وأشعة مقطعية، كما طلب الطبيب الذي عاين حالتها أخذ عينة من الورم، وعند ظهور النتائج تبين أنها مصابة بسرطان القولون.

ووفقاً لما أكده الطبيب، كان عليها الخضوع لتدخل جراحي عاجل، لاستئصال جزء من القولون المصاب، وإجراء فتحة في منطقة البطن لتركيب كيس لتصريف البراز.

وتابعت: «بقيت في المستشفى 30 يوماً أتلقى العلاج والرعاية الطبية، وعندما استقرت حالتي، أوصاني الطبيب بالمواظبة على تناول الأدوية وإجراء الفحوص الدورية في مواعيدها، كما تم تعليم ابني كيفية تبديل كيس البراز، الذي سيكون جزءاً من حياتي اليومية في ما بقي لي من عمر»، وأكملت: «خلال السنوات الماضية واظبت على تلقي العلاج ومتابعة حالتي، واستطعنا تدبير كُلفة العلاج من خلال بطاقة الضمان الصحي، لكن صلاحية البطاقة انتهت أخيراً، وبسبب وضع ابني المادي المحدود، لم يكن بمقدورنا تجديدها».

وشرحت أن ابنها يعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، ويتقاضى 8000 درهم راتباً شهرياً، يسدد منه إيجار المسكن والرسوم الدراسية لأبنائه.

وتتكون أسرة الابن، المعيل الوحيد لها، من ثلاثة أبناء وزوجة (ربة منزل).

• ابن المريضة هو المعيل الوحيد لها، ويعمل في مؤسسة خاصة ويتقاضى 8000 درهم راتباً شهرياً، وتتكون أسرته من 3 أبناء وزوجة.