«رضا» يحتاج لعملية جراحية بـ 25 ألف درهم

يعاني «رضا» (70 عاماً) مشكلات صحية في العين اليمنى، بسبب سقوط العدسة منها، وهو يحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإعادتها إلى مكانها، تبلغ كلفتها 25 ألف درهم، لكن إمكاناته المالية محدودة جداً، ولا تسمح له بتوفير هذا المبلغ. وناشد المريض أهل الخير مساعدته على تأمين كلفة علاجه. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أعيش على أرض الدولة منذ فترة طويلة، وكنت قد عملت في بداياتي في تصليح السيارات، وبينما كنت أؤدي عملي، دخلت قطعة حديدية في عيني اليمنى، وتضررت بشدة، فنقلت إلى مستشفى والدم ينزف منها، وقد تمكن الأطباء في قسم الطوارئ من تدارك الوضع، وتقليل الضرر، ثم خضعت لعملية جراحية لتركيب عدسة في العين المتضررة».

وأضاف أن العملية سمحت له باستعادة جزء من الرؤية، وكان عليه وضع نظارة طبية حتى يتمكن من السيطرة على الإبصار، لافتاً إلى أن نظره تحسن شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت. ولكن المعاناة عادت له بعد مرور 25 عاماً على إجراء العملية، مصحوبة بآلام شديدة، نتيجة خروج العدسة من مكانها، وتضرر أحد شرايين العين.

وتابع: «توجهت إلى أحد المستشفيات المتخصصة في أمراض العيون، حيث أجريت لي فحوص وتحاليل طبية، وأكد لي الطبيب الذي عاين حالتي أنني أحتاج إلى عملية جراحية لتركيب عدسة، لكن المشكلة أن إمكاناتي المالية ساءت بعد أن توقفت عن العمل جراء وضعي الصحي، ولا أستطيع تدبير كلفة العملية». وذكر المريض أن زوجته هي المعيل الوحيد للأسرة وتعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 6000 درهم شهرياً، تسدد منه إيجار المسكن، وما يتبقى يذهب لمتطلبات الحياة اليومية. . وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد كلفة العملية الجراحية حتى يستعيد القدرة على الإبصار.

• المعاناة عادت إلى المريض بعد مرور 25 عاماً على إجراء العملية، مصحوبة بآلام شديدة نتيجة خروج العدسة من مكانها.