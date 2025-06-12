متبرع يسدد 19 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي لـ «أبوأحمد»

سدد متبرع 19 ألف درهم لعلاج المريض (أبوأحمد - خليجي - 60 عاماً) المصاب بمرض «نقص الصفائح الدموية»، والذي يحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي للحصول على الأدوية والعقاقير الطبية اللازمة، إضافة إلى المراجعات الصحية في المستشفى.

وأعرب المريض عن سعادته وشكره العميق للمتبرع، لوقفته معه في ظل ظروفه الصعبة التي يمرّ بها، مشيراً إلى أن هذا التصرف ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المعطاء والمحب للخير.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى الجهة المعنية.

وسبق أن روى المريض قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه عمل في إحدى المؤسسات براتب 14 ألف درهم شهرياً، وخلال سنوات عمله استطاع متابعة حالته الصحية، وتوفير كُلفة علاجه من مرض نقص الصفائح الدموية الذي أُصيب به قبل أكثر من 20 عاماً.

وأوضح أنه حرص خلال الأعوام الماضية على أخذ العلاج في المواعيد المحددة، لكن إدارة المؤسسة التي كان يعمل فيها قررت عام 2023 إنهاء خدماته.

ونتيجة لتوقفه عن العمل، لم يتمكن من تجديد بطاقة التأمين الصحي لمتابعة العلاج، ما أثر سلباً في حالته الصحية.

وأشار إلى أنه يعتمد على المساعدات التي يحصل عليها من الأهل والأقارب، حتى يتمكن من شراء جزء من الأدوية، لافتاً إلى أنه في فبراير الماضي، بدأت تظهر عليه أعراض جديدة، مثل نزيف في اللثة والأسنان والأنف وأثناء البول والبراز، فضلاً عن ظهور بقع زرقاء داكنة اللون على الجلد، والشعور بالإرهاق الشديد، وأضاف أنه توجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، وخضع لفحوص وتحاليل، ومكث في المستشفى لمدة 10 أيام تلقى خلالها العلاج والرعاية، وقد أوصاه الطبيب الذي تابع حالته الصحية بتناول الأدوية في مواعيدها المحددة، والمواظبة على مراجعة المستشفى لمراقبة حالته.

• المريض أكد أن هذا التبرع ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المعطاء والمحب للخير.