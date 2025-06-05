«أبومرجان» يعاني فشلاً كلوياً وبحاجة إلى علاج بـ 6786 درهماً

يعاني (أبومرجان - أفغاني - 53 عاماً) الفشل الكُلوي الحاد منذ عامين، ما سبّب له العديد من المشكلات الصحية كارتفاع الضغط، والكوليسترول والسكري، إضافة إلى معاناته مشكلات صحية في القلب، ويحتاج إلى أدوية بكُلفة 6786 درهماً لمدة ستة أشهر، لكنه يعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون قدرته على تحمل تكاليف العلاج، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

ويروي المريض (أبومرجان) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «تدهورت حالتي الصحية كثيراً منذ عامين، وكنت أشعر بألم مستمر في منطقة الخصر، وأسفل البطن، وإرهاق وضعف شديدين، ولم أهتم في بداية الأمر حتى شعرت بدوخة وتعب خلال العمل، وفقدت الوعي، ونُقلت إلى مستشفى توام في العين بسيارة الإسعاف».

وأضاف: «عندما وصلت إلى قسم الطوارئ أجريت بعض الفحوص والتحاليل التي أثبتت وجود ارتفاع حاد في السكري والضغط، إضافة إلى خلل في عمل الكليتين».

وتابع: «نصحني الطبيب باتباع نظام غذائي، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي، وضرورة المراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر، وتحسّنت صحتي قليلاً بعد الالتزام بالأدوية، لكن في الوقت نفسه كنت أشعر بتعب في الخصر، وفقدان الشهية، وعدم القدرة على تناول الطعام، فأخبرت الطبيب الذي طلب إجراء بعض الفحوص المخبرية، التي أكّدت إصابتي بالفشل الكلوي الحاد».

واستطرد: «مكثت في المستشفى لمدة يومين تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، ونصحني الطبيب بضرورة البدء في جلسات الغسيل الكلوي، في أسرع وقت ممكن».

وأوضح أن الفشل الكلوي أدى إلى تفاقم الأمراض، حيث أصيب بمشكلات صحية في القلب، وارتفاع الضغط والسكري بشكل دائم، والكوليسترول، مشيراً إلى أن كُلفة الأدوية المطلوبة لمدة ستة أشهر 6786 درهماً، لافتاً إلى عجزه التام عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف العلاج، خصوصاً أنه ليس لديه أي مصدر للدخل.

وقال: «لديّ أسرة مكونة من أربعة أفراد، وجميعهم خارج الدولة، وأعيش على مساعدة مالية من أحد أصدقائي».

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير المبلغ المطلوب للعلاج من أجل إنقاذ حياته.

المريض:

. لديّ أسرة مكونة من 4 أفراد، وجميعهم خارج الدولة، وأعيش على مساعدة مالية من أحد أصدقائي، وليس لديّ أي مصدر للدخل.