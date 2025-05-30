«خيرية الشارقة» تجمع 250 ألف درهم لعلاج 4 مرضى

دعت جمعية الشارقة الخيرية المحسنين إلى دعم مبادرة علاج المرضى ضمن مبادرات عيد الأضحى المبارك، التي تأمل جمع تبرعات بقيمة 250 ألف درهم مخصصة لعلاج أربع حالات مرضية، حيث تعاني الحالة الأولى من فشل كلوي وتحتاج إلى 60 جلسة غسيل كلوي بقيمة 45 ألف درهم، وتحتاج الحالة الثانية إلى 95 ألف درهم للعلاج من سرطان القولون والكبد والرحم، وتحتاج الحالة الثالثة المصابة بمتلازمة مضاعفة السكر (تعرضت لنزيف حاد) إلى علاج بقيمة 45 ألف درهم، والحالة الرابعة تعاني سرطان القولون، وتحتاج إلى علاج بقيمة 65 ألف درهم لتغطية كلفة علاجها.

وقال المدير التنفيذي، عبدالله سلطان بن خادم، إن المبادرات الصحية تأتي في مقدمة أولويات الجمعية، انطلاقاً من رسالتها في الوقوف إلى جانب المرضى المحتاجين، خصوصاً من لا يمتلكون القدرة المالية على العلاج، مؤكداً أن دعم هؤلاء لا يُعدّ تبرعاً فقط، بل هو إنقاذ لحياة إنسان، وإحياء لمعاني التكافل التي يزدهر بها المجتمع الإماراتي، وتُعلي من مكانة العطاء الإنساني فيه.

وأوضح بن خادم أن الجمعية تحرص سنوياً على إدراج مبادرة علاج المرضى ضمن حملاتها الموسمية، لتكون فرصة أمام المتبرعين لتوصيل إحسانهم إلى أكثر الفئات احتياجاً، مشيراً إلى أن الحالات التي يتم اختيارها تخضع لتقارير طبية موثّقة، ومراجعة دقيقة من لجنة المساعدات.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على تغطية تكاليف الأدوية أو العمليات، بل يشمل المتابعة الطبية والدعم النفسي للحالات التي تمر بظروف صحية قاسية.

. الحالات الأربع مصابة بأمراض سرطانية وفشل كلوي ومتلازمة السكري.