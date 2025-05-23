«إسلامية دبي» تطلق محاضرات نسائية حول موسم الحج

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة محاضرات توعوية موجهة للنساء، تحت شعار «فازت من اغتنمت العشر»، تزامناً مع موسم الحج لعام 2025، تقدَّمها المرشد الديني الرئيس بإدارة التثقيف والتوجيه الديني في الدائرة، منى طارش العليلي، وتُعقد حضورياً في عدد من مساجد دبي، وفق جداول زمنية منشورة على المنصات الرسمية للدائرة.

وتتناول السلسلة موضوعات متنوعة، تسلّط الضوء على فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة، من بينها: «أيام لا تُعوض»، «من قلبك تبدأ بركات العشر»، «خطوات نحو الجنة»، «إنه ربي أحسن مثواي»، و«محرابك في العشر»، وغيرها من العناوين المؤثرة ذات الصلة بروحانية الموسم. وتتضمن المحاور المطروحة عن بُعد: «من التلبية إلى المغفرة»، «علّمني إبراهيم عليه السلام»، «زمزمك الصبر وسعيك الطاعة»، «كل يوم عرفة.. إن صدقت النية»، «علمتني هاجر عليها السلام».

وتأتي المبادرة ضمن رؤية الدائرة الاستراتيجية في أن تكون أقرب إلى المجتمع، عبر برامج نوعية تدعم الارتقاء بالوعي الديني، وتعزز مكانة الحج في وجدان المرأة المسلمة، وأكدت في الوقت ذاته دعم توجهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ الهوية الدينية، والارتقاء بالمستوى الروحي والثقافي لأفراد المجتمع.

كما تنظم الدائرة، بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ورشة توعوية تثقيفية بعنوان «خط أحمر»، غداً، بمقر مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في منطقة «ند الشبا 4»، مستهدفة الفئة العمرية من الذكور (سبع – 10 سنوات)، وتهدف الورشة إلى الحد من ظاهرة التنمر، ورفع وعي الأطفال بالخطوط الحمراء المرتبطة بصحتهم العقلية والجسدية والنفسية، وتعريفهم بأساليب الحماية من السلوكيات السلبية، وعلى رأسها التنمر، من خلال برنامج تفاعلي مبسّط يتناسب مع أعمارهم.