الطفل «عبدالرحمن» يعاني قِصر القامة.. ويحتاج إلى علاج بـ 21 ألف درهم

يعاني الطفل (عبدالرحمن - 16 عاماً - سوري) ضعفاً في النمو وقصراً في القامة منذ ولادته، ويحتاج إلى متابعة طبية وفحوص وأدوية بكُلفة 21 ألف درهم في المرحلة الأولى من العلاج، التي تستمر لمدة عام، ويناشد والده أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته في تدبير المبلغ المطلوب الذي يفوق إمكاناته المالية المتواضعة.

ويروي والد الطفل المريض قصة معاناة ابنه لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «بدأت معاناة ابني مع هذا المرض منذ ولادته، لكننا لم نلحظ ذلك عليه إلى أن أكمل 15 عاماً، وحينها بدأ الجميع يلاحظ أنه أقصر من أقرانه، إذ إن طوله لم يتجاوز 130 سم، فذهبنا به إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وخضع لبعض الفحوص والتحاليل، وتبينت حاجته إلى إبر وأدوية ومتابعة طبية».

وأضاف: «أكد الطبيب المعالج ضرورة الاستمرار في العلاج لمدة عام كامل بكُلفة 21 ألف درهم، وبعدها يتم تقييم الوضع من جديد، بخصوص ما إذا كانت هناك حاجة إلى استكمال العلاج أم لا».

وأشار إلى أن التأمين الصحي لا يغطي كلفة الأدوية والإبر المطلوبة للعلاج، كما أنه يعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون قدرته على توفير كُلفة الأدوية المطلوبة.

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثمانية أفراد، ويعمل في جهة خاصة براتب 6500 درهم، يدفع 2500 درهم لإيجار المسكن شهرياً، والبقية لا تكاد تلبي متطلبات أبنائه من المأكل والمشرب والملبس، ما يحول دون قدرته على تحمل جزء ولو بسيطاً من كُلفة العلاج.

ولفت إلى أنه طرق أبواب الجمعيات الخيرية سائلاً المساعدة، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد حتى الآن، كما حاول الحصول على قرض بنكي لكنه لم يُوفق بسبب كثرة التزاماته المادية.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير المبلغ المطلوب، حتى يستطيع ابنه بدء العلاج اللازم.

الأب:

. أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 8 أفراد، وأعمل براتب 6500 درهم، أدفع منه 2500 لإيجار المسكن، والبقية لا تكاد تلبي متطلبات أبنائي من المأكل والمشرب والملبس.