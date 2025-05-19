«أبوبشير» يحتاج إلى 6.4 آلاف درهم لشراء أدوية لا يغطيها التأمين

يعاني (أبوبشير) سرطان العظم في منطقة الفخذ، وأمراضاً مزمنة متمثلة في ارتفاع حاد في ضغط الدم، والكوليسترول، وسيولة في الدم، كما أنه يعاني فقدان البصر.

ويغطي التأمين الصحي كُلفة جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي التي يخضع لها، لكنه لا يغطي كُلفة أدويته، البالغة قيمتها 6492 درهماً، فيما لا يسمح له وضعه المالي بتدبير هذا المبلغ.

وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض (أبوبشير- 63 عاماً - سوداني)، أُدخل إلى المستشفى عن طريق قسم الطوارئ، بعد تعرضه لغثيان وقيء مستمرين، وخفقان في القلب، وتعب وصداع شديد».

وأضاف أن «نتائج الفحص بيّنت أنه يعاني ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم والكوليسترول، وجفافاً في الفم، وتشققاً في الشفتين، وكان قد سبق إدخاله إلى المستشفى نتيجة وجود ورم كبير الحجم في منطقة الفخذ، وأظهرت نتائج التحاليل والفحوص المخبرية أنه ورم سرطاني من النوع (الخبيث)»، لافتاً إلى أنه خضع لجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي في المستشفى.

وقال المريض لـ«الإمارات اليوم» إنه عمل في الدولة لأكثر من 13 عاماً في القطاع الخاص براتب 6000 درهم، لكنه فقد وظيفته بسبب إصابته بالعمى عام 2011، ليصبح اعتماد الأسرة كاملاً على الزوجة، التي تعمل معلمة في مدرسة خاصة وتتقاضى راتباً شهرياً 4000 درهم، لافتاً إلى أن المسؤوليات المُلقاة على عاتقها تضاعفت، ولم يعد راتبها يغطي احتياجات الأسرة الأساسية.

وتابع: «في أكتوبر عام 2015، شعرت بوجود كتلة صلبة في منطقة الفخذ، لم تكن مؤلمة، لكن حجمها أخذ يزداد يوماً بعد يوم، ولاحظت زوجتي تغير لون الجلد فوق الكتلة، فتوجهنا إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أجريت العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية، التي كشفت أن الورم سرطاني، وقد أكد الطبيب ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصاله».

وأكمل: «تم إجراء العملية، وخضعت لجلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي، حيث غطى التأمين الصحي الكُلفة، وكنت حريصاً خلال الأعوام الماضية على متابعة حالتي الصحية أولاً بأول، والذهاب إلى المستشفى في المواعيد المحددة، لكنني تعرضت إلى حالة إغماء، وقيء شديد خلال وجودي في المنزل، في مارس الماضي، فنُقلت إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إجراء العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، وأخبرنا الطبيب بأنني أعاني ارتفاعاً حاداً في نسبة السكر وضغط الدم والكوليسترول، وخفقاناً سريعاً في نبضات القلب، وجفافاً في الفم، وتشققاً في الشفتين، وأكد ضرورة بقائي في المستشفى إلى أن تستقر حالتي الصحية».

وذكر المريض أنه لم يتمكن من المواظبة على تناول العقاقير الطبية والأدوية، لأن التأمين الصحي لا يغطي كُلفة أدوية السكري والضغط والكوليسترول، البالغة 6492 درهماً.

وناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على تدبير كُلفة علاج الأدوية، حتى يتمكن من العودة إلى أسرته واستعادة حياته داخل المنزل.