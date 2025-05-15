متبرع يسدد 9.1 آلاف درهم لتجديد «التأمين الصحي» لـ «أبونهاد»

سدد متبرع 9132 درهماً لتجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بـ (أبونهاد - 68 عاماً) الذي يعاني سرطان البروستاتا منذ عامين، ويحتاج إلى استكمال جلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي، إلا أن إمكاناته المادية المتواضعة تحول دون قدرته على تدبير المبلغ المطلوب.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وأكد المريض أن سعادته لا توصف بخبر التبرع الذي جدد لديه الأمل في استكمال العلاج، مثمناً جهود المتبرع ووقفته الإنسانية معه في ظل ظروفه المادية المتدنية، ومشيراً إلى أن التكاتف ليس غريباً على أهل الإمارات الذين يقدمون كل يوم نموذجاً متميّزاً في مساعدة كل محتاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 13 الجاري، قصة معاناة (أبونهاد) قائلاً: «قبل عامين شعرت بآلام أسفل الظهر، إضافة إلى وجود دم وحرقان أثناء التبول، وتوقعت أنها التهابات بسبب قلة شربي للماء والسوائل، لكن الأعراض كانت تزداد حدتها يوماً بعد يوم، ولم أستطع تحملها، فتوجهت إلى أقرب مستشفى، وأجريت العديد من الفحوص والتحاليل، ونصحني الطبيب بسرعة اللجوء إلى مستشفى حكومي للتأكد من حالتي الصحية».

وأضاف: «بالفعل ذهبت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأعيدت لي كل الفحوص والتحاليل، إضافة إلى أخذ عينة من المثانة لتحليلها، ومكثت 20 يوماً في المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وكانت المفاجأة عند ظهور نتيجة التحاليل التي أثبتت إصابتي بسرطان البروستاتا».

وتابع: «نصحني الطبيب المعالج ببدء جلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي، إضافة إلى حُقن وأدوية أخرى، وفي البداية غطى التأمين الصحي كُلفة العلاج، وشدد الطبيب على ضرورة الالتزام بجلسات العلاج في مواعيدها، إضافة إلى المتابعة الصحية بشكل دوري لعدم تفاقم المرض».

واستطرد: «في نوفمبر الماضي، انتهت بطاقة التأمين الصحي ولم أستطع تجديدها بمبلغ 9132 درهماً، بسبب وضعي المادي المتدني، وهنا بدأت انتكاستي لانقطاعي عن العلاج».

وقال: «أعمل مزارعاً، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 1300 درهم لا يكاد يلبي مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب».

المريض:

. سعادتي لا توصف بخبر التبرع الذي جدد أملي في استكمال العلاج.