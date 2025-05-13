«أبونهاد» يعاني سرطان البروستاتا.. ويحتاج إلى 9.1 آلاف درهم لتجديد «التأمين الصحي»

يعاني (أبونهاد - 68 عاماً) سرطان البروستاتا منذ عامين، ويحتاج إلى 9132 درهماً لتجديد بطاقة التأمين الصحي، من أجل الاستمرار في جلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي، إلا أن إمكاناته المادية المتواضعة تحول دون قدرته على تدبير المبلغ المطلوب، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون ومساعدته حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وأكّد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حاجة المريض إلى حقن وعقاقير طبية ومراجعات دورية منتظمة لمتابعة حالته الصحية.

ويروي المريض (أبونهاد) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «قبل عامين شعرت بآلام أسفل الظهر، إضافة إلى وجود دم وحرقان أثناء التبول، وتوقعت أنها التهابات بسبب قلة شربي للماء والسوائل، لكن الأعراض كانت تزداد حدتها يوماً بعد يوم، ولم أستطع تحملها، فتوجهت إلى أقرب مستشفى، وأجريت العديد من الفحوص والتحاليل، ونصحني الطبيب بسرعة اللجوء إلى مستشفى حكومي للتأكد من حالتي الصحية».

وأضاف: «بالفعل ذهبت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأعيدت لي كل الفحوص والتحاليل، إضافة إلى أخذ عينة من المثانة لتحليلها، ومكثت 20 يوماً في المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وكانت المفاجأة عند ظهور نتيجة التحاليل التي أثبتت إصابتي بسرطان البروستاتا».

وتابع: «نصحني الطبيب المعالج ببدء جلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي، إضافة إلى حُقن وأدوية أخرى، وفي البداية غطى التأمين الصحي كُلفة العلاج، وشدد الطبيب على ضرورة الالتزام بجلسات العلاج في مواعيدها، إضافة إلى المتابعة الصحية بشكل دوري لعدم تفاقم المرض».

واستطرد: «في نوفمبر الماضي، انتهت بطاقة الضمان الصحي ولم أستطع تجديدها بمبلغ 9132 درهماً، بسبب وضعي المادي المتدني، وهنا بدأت انتكاستي لانقطاعي عن العلاج».

وقال: «أعمل مزارعاً وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 1300 درهم، يلبي بالكاد مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب، لذا أناشد أصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدتي في تجديد بطاقة التأمين الصحي حتى أتمكن من مواصلة جلسات العلاج».

المريض:

• أعمل مزارعاً، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 1300 درهم، يلبي بالكاد مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب.