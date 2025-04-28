الطفل «حسن» يعاني عيباً خلقياً ويحتاج إلى عملية جراحية بـ 40.8 ألف درهم

يعاني الطفل (حسن - سنة ونصف السنة) عيباً خلقياً منذ الولادة، يُسمى طبياً بـ«الخصية المعلقة»، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بكُلفة 40 ألفاً و859 درهماً، حسب مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فيما لا تسمح إمكانات أسرته المادية وظروفها الصعبة بتدبير المبلغ.

وروى والد (حسن) قصة معاناة طفله مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «اكتشف الأطباء عيباً خلقياً لدى طفلي، وقالوا إن هذا العيب يُسمى طبياً بـ(الخصية المعلقة)، لكن أحد الأطباء أكّد لي في الوقت ذاته أن هذا الأمر طبيعي، ويصيب بعض الأطفال، ويحتاج إلى عملية جراحية لتصحيح العيب الذي لديه».

وأضاف الأب: «استمرت حالة الطفل حتى فترة معينة، إلا أنه أصيب ببعض المضاعفات والآلام غير المتوقعة، فنقلناه إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأُجريت له بعض الفحوص والتحاليل والأشعة، وأكّد الطبيب المعالج أنه يحتاج إلى عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، للحد من المضاعفات وتخفيف الآلام التي يشعر بها الطفل».

وأضاف: «أكّد لي الطبيب أن كُلفة العملية الجراحية تبلغ 40 ألفاً و859 درهماً، وهو مبلغ كبير لا أستطيع تدبيره، حيث أمرّ بظروف مادية صعبة جداً في الوقت الراهن، إذ أعمل في إحدى الجهات الخاصة وأتقاضى راتباً يبلغ 12 ألف درهم، أسدد منه إيجار المسكن، وأقساط قرض شخصي للبنك، وما تبقى بالكاد يغطي نفقات المعيشة لأسرتي المكونة من أربعة أبناء وزوجة».

ويناشد والد (حسن) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته في تدبير كُلفة العملية الجراحية لطفله، تفادياً لأي مضاعفات صحية قد تهدد حياته بالخطر.

مشكلة شائعة

الخصية المعلقة إحدى المشكلات التي تحدث عندما لا تنزل الخصية إلى المكان المعد لها داخل كيس الصفن، قبل ولادة المولود الذكر، ويعاني بين 2 و5% من إجمالي المواليد الذكور من الخصية المعلقة، في إحدى الخصيتين أو كلتيهما، وتكون هذه المشكلة شائعة في حالات الولادة المبكرة، أو قبل اكتمال 37 أسبوعاً من الحمل.

• والد الطفل يتقاضى راتباً بالكاد يغطي نفقات أسرته المعيشية وإيجار السكن.