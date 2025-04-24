«إسلامية دبي» تفتتح جامع سميرة رضوان ساجان في جبل علي

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، جامع سميرة رضوان ساجان في منطقة جبل علي «الصناعية الثالثة»، بحضور مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، والمديرين التنفيذيين في القطاعات، وبعض مديري الوحدات التنظيمية في الدائرة.

ويستوعب الجامع 685 مصلياً ومصلية، حيث خُصصت المساحة الرئيسة لاستقبال 636 مصلياً من الرجال، إضافة إلى مصلى للنساء يتسع لـ49 مُصلية، مع توفير جميع المرافق الخدمية اللازمة، مثل مرافق الوضوء ودورات المياه ومواقف السيارات التابعة له، إلى جانب سكن مخصص للإمام والمؤذن، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن رؤية «إسلامية دبي» في نشر المساجد وتسهيل وصول المصلين إليها في مختلف مناطق الإمارة، بما يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ القيم الإسلامية، وتعزيز التماسك المجتمعي.

ويمثّل هذا الصرح إضافة جديدة للدائرة في هذا المجال، ودعماً بارزاً لشبكة الجوامع والمساجد في الإمارة، وتجسيداً مميزاً للشراكة بين المؤسسات في دعم التنمية المجتمعية المستدامة.