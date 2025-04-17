«الاتحاد الخيرية» توقّع اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي

وقّعت مؤسسة الاتحاد الخيرية اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، في إطار سعيها لتعزيز الشراكات المجتمعية، وتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية المشتركة.

شهد توقيع الاتفاقية الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والمدير التنفيذي للمؤسسة، ناصر الجنيبي.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في خدمة المجتمع وتعزز من أثر العمل الخيري.

وأكد الجنيبي أن التعاون يجسد التزام المؤسسة بفتح آفاق جديدة للعمل مع مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على الفئات المستحقة ويعزز من استدامة المبادرات الإنسانية.