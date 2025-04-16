«أبولما» مصاب بسرطان البروستاتا ويحتاج إلى أدوية بـ 10 آلاف درهم

يعاني (أبولما - سوداني) سرطان البروستاتا وأمراضاً مزمنة، منها القلب والضغط والكوليسترول والسكري.

ويغطي التأمين الصحي تكاليف جلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فيما لايزال المريض، البالغ 82 عاماً، محتاجاً إلى أدوية تبلغ قيمتها 10 آلاف و129 درهماً، للسيطرة على حالته الصحية ومنع تفاقم المرض.

والمشكلة أن ظروف معيلة الأسرة الوحيدة الابنة (لما)، محدودة جداً، ما يحول دونها وتحمل تكاليف علاج والدها.

وأكّد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن المريض يعاني مشكلات في القلب وارتفاعاً حاداً في ضغط الدم والكوليسترول والسكري وسيولة في الدم، ويحتاج إلى برنامج علاجي وعقاقير طبية وحقن بشكل منتظم، مع المتابعة الدورية لحالته الصحية.

وروت ابنة المريض لـ«الإمارات اليوم» أن والدها يعاني مشكلات صحية مزمنة بسبب التقدم في السن، منها ارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول وسيولة في الدم، وقالت: «في أحد أيام ديسمبر عام 2022، أثناء تجمع أفراد الأسرة على العشاء، شعر والدي بصعوبة في المشي وآلام في العمود الفقري، وفقدان السيطرة على البول، فاصطحبناه إلى مستشفى خاص، حيث خضع لفحوص وتحاليل مخبرية، وأخبرنا الطبيب بأنه يعاني سرطان البروستاتا، وحثنا على اصطحابه إلى مستشفى حكومي للتأكد من حالته، فتوجهنا به إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومكث فيه لمدة 15 يوماً، تلقى خلالها العلاج والرعاية الصحية، وأظهرت نتائج الفحص إصابته بمرض سرطان البروستاتا، وأنه منتشر إلى العظام، فضلاً عن ارتفاع حاد في ضغط الدم والكوليسترول».

وقالت: «خضع والدي لجلسات العلاج، بعد تغطيتها من قبل الضمان الصحي، وعلى الرغم من حرصنا على متابعة حالته، فلم نتمكن، منذ فبراير الماضي، من توفير تكاليف الأدوية والعقاقير الطبية التي تبلع قيمتها 10 آلاف و129 درهماً».

وشرحت أنها المعيلة الوحيدة لأسرتها المكونة من والديها المتقدمين في السن وثلاثة أشقاء، إضافة إلى طفليها، لافتة إلى أنها تعمل في إحدى منشآت القطاع الخاص وتتقاضى راتباً شهرياً تسدد منه قرضاً بنكياً وإيجار المسكن والرسوم الدراسية لابنيها.

وقالت: «أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لي، ومساعدتي على توفير تكاليف الأدوية لوالدي، حتى لا تتفاقم حالته الصحية».